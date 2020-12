Emma Willis et son mari Matt n’ont pas pu contenir leur excitation alors que leur copine Giovanna Fletcher se battait pour une place dans la finale I’m A Celeb.

Giovanna, 35 ans, mariée à Tom Fletcher, co-star de Matt McBusted, a été vue en train de relever le Celebrity Cyclone Challenge jeudi soir aux côtés de Shane Richie, Vernon Kay et Jordan North.

Après le défi, Ant & Dec a annoncé que Giovanna serait l’un des trois finalistes lorsque Shane Richie a quitté la série.

Emma poussa un cri de joie et leva les mains en l’air alors que Giovanna était annoncée comme finaliste, tandis que Matt frappait dans ses mains.

« Ouais, » hurla Emma.







Les deux hommes ont également dit qu’ils aimaient regarder Shane, Matt disant qu’il avait été le « divertissement de ce camp ».

Matt a également laissé entendre qu’il aurait été d’accord avec le vote de Jordan.

« Je suis désolée d’avoir acclamé Shane, mais Gi est ma fille, » dit Emma.

Elle s’est ensuite tournée vers Matt et a crié « Gi’s in the final ».

Emma a également gargarisé le nom de Gi dans sa gorge alors que le couple célébrait.







En réponse, Matt a plaisanté en disant que « c’était joli ».

Plus tôt ce mois-ci, Emma avait prédit que l’auteur de 35 ans serait couronnée reine du château.

Emma a suggéré à Giovanna de gagner Je suis une célébrité le mois dernier et a révélé qu’elle voterait pour elle.

Le présentateur a déclaré: « Elle est assez informée, et elle est une grande fan de l’émission. Doug [Poynter] y a participé et l’a gagné, Matt y a participé et l’a gagné », a-t-elle ajouté







Emma a également révélé qu’elle avait conseillé à Giovanna d’apporter des shorts de cyclisme longs et serrés pour empêcher les insectes de pénétrer dans ses sous-vêtements.

Mais malheureusement, les producteurs auraient dit non, car l’un des articles de luxe des camarades de camp ne peut pas être des vêtements.

« J’ai dit: » Vous devez prendre des shorts cyclistes, comme des shorts cyclistes longs et serrés. «

«Et elle était comme, ‘Quoi, pourquoi ferais-tu ça?!’

«Et j’ai dit: ‘Parce qu’alors les insectes ne vont pas ramper dans les endroits où vous ne voulez pas ramper!’

«Et elle a dit: ‘Oh mon Dieu, je n’avais pas pensé à ça!’

« Personne ne veut un cafard dans le cul ou dans tout autre orifice », a ajouté Emma. «Mais elle n’était pas autorisée à le faire.