Emma Willis expose superbement la réalité de l’accouchement en lock-out dans Delivering Babies

Lorsque nous reviendrons sur la pandémie, chacun aura sa propre histoire à raconter.

Pour moi, il s’agit de puzzles, de Netflix et de cycles de lave-vaisselle sans fin.

Mais pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans, c’est un peu plus dramatique. Je ne peux qu’imaginer à quel point il doit être étrange d’accueillir une nouvelle vie dans le monde avec ce voile de tristesse sur nous tous.

Les premiers câlins de bébé avec grand-mère ont été échangés contre les premiers appels Zoom de bébé.

Fini les groupes NCT en personne, le baby yoga ou assis en cercle à chanter des comptines avec d’autres mamans (petites miséricordes…) et les voyages interminables au parc dans le froid glacial.

Mais alors que la vie telle que nous la connaissons s’est arrêtée brutalement, l’une des rares certitudes est que les enfants continueront à naître.

Emma Willis, maman de trois enfants, aime clairement animer sa série Delivering Babies – à tel point qu’elle est devenue une assistante de maternité pleinement qualifiée.

L’émission, qui ressemble un peu à One Born Every Minute avec un cœur supplémentaire, a à l’origine suivi Emma en tant que stagiaire anxieuse pendant qu’elle apprenait les ficelles du métier et soutenait les femmes dans leurs moments les plus douloureux et euphoriques.

Mais cette dernière série a été filmée pendant le verrouillage de 2020, alors que même les partenaires n’étaient pas autorisés dans les salles d’accouchement jusqu’aux derniers affres du travail, sans parler d’un présentateur de télévision et d’une équipe de tournage.







(Image: UKTV)



Plutôt que de supprimer la série, l’équipe de production a demandé aux familles de faire leur propre tournage – avec des résultats étonnamment réussis – et Emma discute avec les nouveaux parents via Zoom.

Cela offre l’avantage supplémentaire de nous permettre de fouiner dans la maison d’Emma et de nous émerveiller devant sa machine à café chic. Bien sûr, cette série n’est pas aussi viscérale et captivante qu’avant car, tout comme Emma, ​​nous sommes plus détachés des familles impliquées.

Les restrictions assouplies de l’été dernier ont permis au présentateur de rendre visite aux nouveau-nés chez eux, mais pas de les retenir – un sentiment horriblement contre-intuitif auquel de nombreuses familles auront été confrontées.

Mais ce que fait ce programme, c’est mettre en lumière un groupe de personnes qui, l’an dernier, se sentaient largement oubliées.







(Image: UKTV)



L’idée d’aller à l’hôpital sans personne à côté de vous a dû être terrifiante pour certaines femmes, et nous regardons les papas attendre nerveusement dans un parking alors que la vie change sans elles.

Tout est brillamment tenu par Emma, ​​qui est si sincère et chaleureuse avec les familles, et incroyablement honnête à propos de ses propres expériences.

J’espère que la prochaine série de l’émission la verra de retour dans les maternités, où elle appartient maintenant.