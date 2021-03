Emma Willis dit qu’elle n’empêchera pas son fils Ace d’expérimenter et de s’exprimer

Emma Willis a juré de ne jamais empêcher son fils Ace de s’exprimer ou d’expérimenter.

L’animateur Voice a dit: « Je le laisse simplement être lui. »

Emma a été submergée d’éloges pour avoir brisé les stéréotypes lorsqu’elle a partagé une photo de son fils dans un haut rose.

Ace portait ses mèches dorées plus longtemps et portait un t-shirt rose avec un jean et des baskets assortis.

Dans une nouvelle interview, la fière maman a défendu son fils pour «savoir ce qu’il aime».

Elle a déclaré au Sun: « Je pense que c’est une chose vraiment individuelle, personnelle. Vous savez, mon fils aime ce qu’il aime, et loin de moi de l’empêcher de s’exprimer ou d’expérimenter comme il veut avec les vêtements.







«Je vois que les cheveux sont des cheveux, les vêtements sont des vêtements et la couleur est la couleur. Et, vous savez, si mon fils veut porter un haut rose, je ne vais certainement pas l’arrêter.

«Laissez les enfants explorer. Les enfants adorent explorer. Et ils n’ont pas seulement à explorer dans la terre avec des vers et des araignées, ils peuvent explorer avec de la couleur, des vêtements et des cheveux. Je le laisse simplement être lui.

La photo a surpris les fans alors qu’Emma leur donnait un aperçu de sa vie de famille en lock-out.







En lock-out, Emma travaille avec son mari Matt pour élever leurs trois enfants – Ace, Isabelle et Trixie.

Récemment, Emma a fait la lumière sur la façon dont elle et Matt élèvent leurs enfants qui se sont révélés «complètement uniques».

Accompagnée du message, elle a partagé une rare photo de ses trois enfants.







Elle avait précédemment écrit sur Instagram: « S’exprimant pour #childrensmentalhealthweek. Élevé exactement de la même manière, mais tout à fait unique.

« Mon ado avant son temps, ma patronne bébé et mon arc-en-ciel .️

«Cette semaine, je les ai vus discuter et explorer leur propre santé mentale avec leurs professeurs et leurs camarades de classe et je ne pourrais pas être plus fier.

«Je ne me souviens pas d’avoir vécu quelque chose comme ça quand j’étais à l’école, mais c’est tellement évidemment nécessaire pour nos enfants, pour que leurs petits esprits puissent commencer à comprendre leurs pensées, leurs sentiments et leurs émotions et qu’ils se sentent à l’aise pour les exprimer.