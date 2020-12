Emma Willis a demandé à Giovanna Fletcher, la gagnante de I’m A Celebrity, de devenir une énorme star de la télévision.

Après avoir été couronnée reine du château plus tôt ce mois-ci, l’auteur et podcasteur Giovanna a été invité à décrocher une émission de discussion ou une série similaire sur ITV après avoir gagné des millions de nouveaux fans.

Et son amie et animatrice de The Voice, Emma, ​​pense que Giovanna a ce qu’il faut pour être une nouvelle présentatrice à l’écran.

Emma a déclaré: «Gi sera incroyable dans tout ce qu’elle fera parce qu’elle fait partie de ces personnes. Elle et Tom (son mari) en fait, ils sont le genre de personnes qui peuvent se tourner vers absolument n’importe quoi et quoi qu’ils en soient, ils sont brillants dans ce domaine. Et vous êtes comme, vraiment? Vraiment? Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas faire? «







(Image: PA)



Elle a poursuivi: «Je pense donc qu’elle devrait à 100% commencer à faire de la télévision et elle a un podcast à succès phénoménal, qui interviewe essentiellement des gens.

« Et elle est vraiment douée pour ça. Tu sais, elle est, elle est naturellement curieuse. Elle est, a énormément d’empathie. Et elle, tu sais, si, si quelqu’un me disait, Oh, il y a une nouvelle émission de télé et Giovanna Fletcher est l’hôte. Je serais comme, absolument. Ouais.

« Je veux être interviewée par elle parce qu’elle est tellement gentille et chaleureuse et accueillante. Alors oui, je pense qu’elle devrait être partout à la télé. »







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Emma, ​​qui est mariée au bassiste de Busted Matt Willis, sera elle-même à nouveau à l’écran à partir du début de janvier lorsque The Voice reviendra à ITV.

Elle a également salué les efforts de Giovanna dans le château sur I’m A Celebrity.

Emma a déclaré: «Elle m’a dit qu’elle le faisait environ un mois avant que cela ne se produise. Et Matt et moi lui avons dit «tu vas gagner», elle a dit «ne sois pas ridicule».

«Et je pense que c’est parfait que la gentillesse ait prévalu parce que c’est G, elle a une gentillesse charmante. Et elle fera tout pour n’importe qui. «







(Image: CBeebies / BBC)



« Et le fait que nous ne l’ayons pas vue pendant la première moitié de la série ne m’a pas mis en phase parce que vous avez toujours les personnages bruyants au début, puis les choses changent et les gens qui ont été plus calmes remontent à la surface dans le deuxième mi-temps », a ajouté Emma.

«Nous étions tellement sûrs que Matt avait mis un pari avant qu’elle n’entre, alors il était heureux.

«Je veux dire, cette épreuve alimentaire qu’elle a fait paraître absolument ridicule, y compris mon mari.

* Emma est l’hôte de The Voice qui revient à ITV le samedi 2 janvier à 20h.

