Emma Weyant atteint la première place de la finale des Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO – C’était peut-être les préliminaires et une nuit de premières, mais Emma Weyant a montré peu de pitié pour le reste de la compétition dans le 400 mètres quatre nages individuel féminin.

Dans la troisième des trois manches, Weyant, originaire de Sarasota, en Floride, a remporté une victoire de la longueur du corps avec un temps de 4:33.55. C’est plus rapide que ce qu’elle a nagé aux essais olympiques américains à Omaha, Nebraska, le mois dernier – et cette marque de 4:33,81 était déjà le temps le plus rapide cette année.

« Je suis vraiment contente de mon temps », a-t-elle déclaré après la course. « C’est juste ce que j’ai fait aux essais. »

La nage de samedi soir n’a pas seulement été meilleure, elle lui a permis de se positionner sur la voie du haut lors de la finale dimanche matin au Centre aquatique de Tokyo.

La croisière n’a pas commencé tout de suite. Le joueur de 19 ans était un peu lent au départ du bloc et a en fait touché le mur en dernier après les 50 premiers mètres de papillon. Cependant, dès les 50 premiers du dos crawlé, elle avait pris l’avantage et n’a jamais regardé en arrière.

Weyant a battu Katinka Hosszu, détentrice du record du monde de l’épreuve et médaillée d’or à Rio 2016 (l’une des trois médailles d’or pour elle à ces Jeux), par 2,46 secondes. Hosszu, de 13 ans l’aîné de Weyant, a terminé quatrième dans la vague et septième au général.

« C’est toujours un honneur de courir avec elle », a déclaré Weyant. « C’est vraiment cool. Je l’admire depuis longtemps. »

Quand ils ont couru il y a deux ans, a déclaré Weyant, elle « n’était même pas proche ».

« C’est ma première compétition internationale. C’est vraiment cool d’être aux Jeux olympiques », a déclaré Weyant, qui fréquentera l’Université de Virginie cette année scolaire à venir. « J’essayais vraiment de bien me préparer pour demain matin. J’essayais vraiment juste de bien me préparer pour demain matin. »

Pas mal pour une première.

Et si elle recommence, elle entendra le « Star-Spangled Banner » dimanche à midi, heure locale.

