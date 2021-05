Emma Watson, star de Harry Potter, BRISE LE SILENCE sur les rumeurs de fiançailles avec le beau Leo Robinton

Tout en rompant le silence sur sa carrière « en sommeil », l’acteur Emma Watson a récemment critiqué les médias pour avoir répandu de fausses rumeurs sur ses fiançailles avec le beau Leo Robinton.

Le ‘Harry PotterLa star a déclenché des rumeurs de fiançailles avec son petit ami entrepreneur Robinton, il y a deux ans, lorsque les photos du couple s’embrassant dans une rue sont devenues virales sur Internet. Depuis lors, à plusieurs reprises, les paparazzi ont repéré le couple passer du temps de qualité ensemble, mais les rumeurs de leurs fiançailles ont commencé à faire le tour des médias sociaux après que Watson et Robinton aient été photographiés lors d’une rare observation à Los Angeles au cours du week-end.

Niant toutes les spéculations, Emma a pris mardi son compte Twitter et avec une série de tweets, elle s’est adressée à ses fans à peu près de la même manière tout en se penchant sur les reportages des médias concernant sa carrière « dormante ».

« Chers fans, les rumeurs selon lesquelles je suis fiancé ou non, ou si ma carrière est » dormante ou non « sont des moyens de créer des clics à chaque fois qu’ils se révèlent être vrais ou faux », a écrit le joueur de 31 ans.

« Si j’ai des nouvelles, je vous promets de les partager avec vous », a-t-elle ajouté dans un tweet de suivi; tandis que dans un autre, elle a écrit: « En attendant, s’il vous plaît, supposez qu’aucune nouvelle de moi signifie simplement que je passe tranquillement la pandémie comme la plupart des gens – ne pas faire du pain au levain (!), prendre soin de mes proches et faire de mon mieux pour propager un virus qui affecte encore tant de personnes. «

Watson a conclu dans un tweet séparé qu’elle «envoie tellement d’amour» à ses fans tout en espérant qu’ils se portent bien en ces temps sans précédent. Elle a également remercié les travailleurs de première ligne d’avoir travaillé dur pour assurer la sécurité et le bien-être de tous.

Je t’envoie tellement d’amour, en espérant que tu vas bien et aussi bien et heureux que tu peux l’être en ces temps étranges. Et encore une fois, merci à tous ceux qui travaillent si dur pour nous garder en sécurité et en bonne santé. E Xx

– Emma Watson (@EmmaWatson) 17 mai 2021