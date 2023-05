Emma Watson rompt avec son petit ami Brandon Green après 18 mois – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Emma Watson et Brandon vert auraient rompu après un an et demi de fréquentation. Le monde de Charlie l’actrice et son petit ami se sont séparés après Noël, selon un rapport de Courrier quotidien. La rupture du couple est survenue après qu’ils soient sortis ensemble pendant 18 mois, et Emma l’aurait vu pour la première fois en août 2022, lorsqu’ils ont été repérés ensemble.

On ne sait pas exactement pourquoi Emma et Brandon se sont peut-être séparés, mais des sources proches ont déclaré au point de vente que l’actrice était « sérieuse » avec son beau, qui est le fils de milliardaires Philippe et Cristina Green. Le couple aurait rencontré les parents de l’autre et ils auraient fait des voyages ensemble.

Bien qu’elle n’ait ni confirmé la nouvelle ni parlé de leur séparation, Emma s’est ouverte sur les nouveaux sentiments qu’elle a éprouvés dans la trentaine dans une publication Instagram célébrant son 33e anniversaire en avril. « C’est 33. Holy moly. Avant 29 ans, je n’avais même pas entendu parler d’un retour de Saturne en tant que concept. Disons que maintenant je me connais bien », a-t-elle écrit.

Emma a énuméré un certain nombre d’expériences qu’elle a eues, y compris certaines des plus passionnantes (comme le Harry Potter réunion) ou les plus tristes (comme perdre ses grands-parents), mais elle a également inclus un court message sur l’amour, mais il n’est pas clair si c’était en référence à sa séparation de Brandon. «Je me sentais vraiment triste et vraiment énervé à propos de beaucoup de choses. J’en ai appris plus sur l’amour et le fait d’être une femme », a-t-elle écrit. « Cela m’a pris trois ans, mais j’ai enfin trouvé une pratique quotidienne et je peux en fait la garder plus de quelques jours d’affilée. »

En plus de réfléchir sur ses 30 ans, Emma a également partagé un doux essai, honorant son amitié avec elle Harry Potter co-vedette Tom Felton en octobre. L’actrice a écrit l’avant-propos de ses mémoires, et elle s’est extasié sur l’étonnante connexion qu’ils ont. « J’ai toujours du mal à expliquer aux gens la nature de notre connexion et de notre relation. Depuis plus de vingt ans maintenant, nous nous aimons d’une manière particulière », a-t-elle écrit. « C’est l’un des amours les plus purs auxquels je puisse penser. Nous sommes des âmes sœurs et nous nous sommes toujours soutenus. Je sais que nous le ferons toujours. Cela me rend émotif d’y penser.

