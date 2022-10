Emma Watson rend hommage à Robbie Coltrane, co-vedette de “Harry Potter” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Emma Watson pleure sa perte Harry Potter coéquipier Robbie Coltranequi vient de décéder à 72 ans. L’actrice britannique, 32 ans, a rendu un hommage sincère à son ancienne co-star, qui était surtout connue pour avoir joué l’adorable géant Rubeus Hagrid dans les huit films magiques.

«Repose en paix Robbie Coltrane», a-t-elle écrit avec un cœur blanc et des mains en prière. “Robbie était comme l’oncle le plus amusant que j’aie jamais eu, mais surtout, il était profondément attentionné et compatissant envers moi en tant qu’enfant et adulte.

Elle a poursuivi: “Son talent était si immense qu’il était logique qu’il ait joué un géant – il pouvait remplir N’IMPORTE QUEL espace avec son éclat. Robbie, si jamais j’arrive à être aussi gentil que tu l’as été avec moi sur un plateau de tournage, je promets que je le ferai en ton nom et en ta mémoire. Sachez combien vous adorent et vous admirent. Ta douceur, tes surnoms, ta chaleur, tes rires et tes câlins vont vraiment me manquer. Tu as fait de nous une famille. Sache que tu étais cela pour nous. Emma a signé en disant: «Il n’y avait pas de meilleur Hagrid. Tu as fait une joie d’être Hermione.

Emma a pratiquement grandi avec Robbie à ses côtés. Elle n’avait que 10 ans lorsqu’elle l’a rencontré en train de faire le premier film, 2011 Harry Potter et la pierre du sorcier. Au dernier film, Harry Potter et les reliques de la mort : partie 2, ils travaillaient ensemble depuis plus de 10 ans.

La Petite femme l’actrice a été rejointe dans son souvenir par HP Homme de premier plan, Daniel Radcliffe. “Robbie était l’une des personnes les plus drôles que j’ai rencontrées et nous faisait constamment rire quand nous étions enfants sur le plateau”, a déclaré le Homme de l’armée suisse l’acteur a dit Variété dans un rapport.

Il a fait remarquer l’esprit de Robbie, ajoutant: “J’ai particulièrement de bons souvenirs de lui gardant le moral Prisonnier d’azkaban quand nous nous cachions tous de la pluie torrentielle pendant des heures dans la hutte de Hagrid et qu’il racontait des histoires et faisait des blagues pour garder le moral. Daniel a poursuivi en disant: «Je me sens incroyablement chanceux d’avoir pu le rencontrer et de travailler avec lui et très triste qu’il soit décédé. C’était un acteur incroyable et un homme adorable.

La nouvelle de la mort de Robbie le 14 octobre 2022 a été initialement annoncée par son agence WME à Le journaliste hollywoodien. Il est décédé dans un hôpital de Larbert, en Écosse, selon le BBC.

Né en Écosse le 30 mars 1950, le natif de Glasgow a étudié l’art avant de se lancer dans le stand-up lorsqu’il a pu le faire avec des peintures. Il a ensuite fait son chemin vers la télévision, avec des apparitions dans Flash Gordon, Blackadder, et Gardez-le dans la famille.

Robbie fait partie de Harry Potter l’histoire quand il a été choisi comme Rubeus Hagrid en 2001 Harry Potter à l’école des sorciers. Il apparaîtra dans chacun des 8 films, en plus du court métrage L’aventure en moto des créatures magiques de Hagrid.

Alors que beaucoup de gens se souviendraient de Robbie pour son rôle de Hagrid, il était aussi un acteur comique britannique bien-aimé. Ses autres rôles notables comprenaient la série policière britannique Biscuit salé, qui s’est déroulé de 1993 à 2006, et un passage de deux images dans le monde de James Bond. Il a également écrit une autobiographie de 1993 et ​​joué dans une série sur son trajet à travers l’Amérique de Los Angeles à New York dans une Cadillac classique de 1951. Il a été nommé OBE en de la reine Elizabeth II Liste du Nouvel An 2006, pour ses services au théâtre.

Plus que tout, Robbie était fier de son rôle de Hagrid. S’ouvrir sur son héritage dans le Harry Potter Spécial 20e anniversaire, dit-il, « La génération de mes enfants les montrera à leurs enfants. Vous pourriez les regarder dans 50 ans, facile. Je ne serai pas là, malheureusement… Mais Hagrid le sera.

L’acteur laisse dans le deuil une ex-femme Rhona Gemmelmarié de 1999 à 2003, leurs deux enfants et sa soeur Annie Rae.