Emma Watson porte un short rouge à Ibiza – Hollywood Life

Crédit d’image : PREMIER PHOTO / BACKGRID

La saison des shorts-shorts bat son plein ! Emma Watson a secoué une paire de shorts de sport rouge vif alors qu’elle se promenait le mercredi 14 juillet. Le monde de Charlie L’actrice de 33 ans était habillée avec désinvolture alors qu’elle profitait du soleil pendant le bel après-midi.

Outre le short rouge, qui montrait les jambes d’Emma, ​​elle portait également un t-shirt blanc avec le logo Jeep Wrangler dans une police blanche avec un fond rouge, parfaitement assorti à son short. Elle arborait également une casquette de baseball vert olive et une paire de baskets de sport bleues. L’actrice britannique portait une grande bouteille d’eau bleue avec ses clés et un téléphone portable pour la promenade. Elle marchait avec son frère Alex Watson, 30 ans, avec qui elle vient de lancer la société de gin Renais Spirits.

Emma a beaucoup voyagé à travers l’Europe pendant l’été. L’observation à Ibiza est survenue environ une semaine après qu’elle a été vue en train de discuter avec un homme d’affaires Ryan Walsh lors d’un voyage à Venise, en Italie. On l’a vue profiter du temps chaud dans une robe légère alors qu’elle marchait avec Ryan.

Outre le plaisir de voyager, il a récemment été rapporté qu’Emma avait rompu avec le philanthrope Brandon vert après environ 18 mois de fréquentation. Une source proche du Harry Potter star avait dit qu’elle avait été « sérieuse » et avait voyagé et fait des voyages ensemble, selon Courrier quotidien. Le rapport indiquait qu’ils s’étaient séparés pendant les vacances de décembre.

En avril, Emma a également célébré son 33e anniversaire et elle a écrit un long article, exposant toute la croissance qu’elle a faite pour arriver à ce point, où elle a semblé faire allusion à la rupture. « C’est 33. Holy moly. Avant 29 ans, je n’avais même pas entendu parler d’un retour de Saturne en tant que concept. Disons que maintenant je me connais bien », a-t-elle écrit. « J’en ai appris plus sur l’amour et le fait d’être une femme. »

