Emma Watson félicite feu Maggie Smith pour avoir tenu bon parmi « beaucoup de professeurs masculins » à Poudlard | Emma Watson, Harry Potter, Maggie Smith | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Emma Watson s’exprime avec une déclaration touchante suite au décès de sa Harry Potter co-star Maggie Smith.

Les deux actrices sont apparues ensemble dans les huit films et Emma a révélé dans sa déclaration qu’elle ne comprenait pas Maggiele statut de « légende » de quand elle était plus jeune.

«Quand j’étais plus jeune, je n’avais aucune idée de Maggiela légende de – la femme avec qui j’ai eu la chance de partager l’espace. Ce n’est qu’en devenant adulte que j’ai compris que je partageais l’écran avec une véritable définition de la grandeur. Emma a écrit sur ses histoires Instagram vendredi 27 septembre.

Elle a poursuivi : « Elle était réelle, honnête, drôle et honorée. Maggie, il y avait beaucoup de professeurs masculins et, par Dieu, tu as tenu bon. Merci pour toute votre gentillesse. Tu vas me manquer.

Maggie est décédée vendredi « paisiblement » à l’hôpital, ont confirmé ses fils.

