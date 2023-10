Emma Watson adore ce crayon à lèvres pour un look d’automne – Hollywood Life

Crédit d’image : Alessandro Bremec/NurPhoto/Shutterstock

Emma Watson a partagé ce qu’il y avait dans sa trousse de maquillage et elle a mentionné son crayon à lèvres préféré, qui a la teinte parfaite pour l’automne. «Voici Jane Iredale. J’utilise ce crayon à lèvres depuis des années et des années. C’est dans ma couleur préférée, qui s’appelle «épice», a partagé Emma avec Vogue. Le Crayon à lèvres Jane Iredale est le crayon le plus doux qui glisse si facilement sur vos lèvres et restera en place toute la journée et toute la nuit.

Achetez le crayon à lèvres Jane Iredale pour 20 $ sur Amazon aujourd’hui !

Le crayon à lèvres est conçu pour les peaux délicates : il s’agit d’un crayon à base de pigments minéraux avec une formule douce, qui crée la base parfaite pour vos lèvres. Le crayon à lèvres contient également de nombreux ingrédients bénéfiques, qu’il peut souvent être difficile de trouver dans un si petit produit. La doublure contient de l’huile de jojoba et de l’huile caprylique, qui aident à retenir l’humidité, ainsi que des antioxydants, du tocophérol, du palmitate d’ascorbyle et de la vitamine E pour protéger vos lèvres. Il est si doux et onctueux que vos lèvres ne seront pas irritées et se fond parfaitement avec le brillant à lèvres ou le rouge à lèvres que vous choisissez de mettre dessus.

Le crayon à lèvres Jane Iredale peut rehausser n’importe quel maquillage : il n’aura pas l’air complet sans cette définition supplémentaire autour de vos lèvres. Le préféré d’Emma est Spice, qui est un brun rosé et une superbe teinte qui apportera une touche girly à un look neutre. Si vous recherchez quelque chose avec plus de pigments, essayez Rose, mais si vous avez envie d’un moment sombre, Earth Red peut être votre teinte. Les opportunités sont infinies et une fois que vous aurez acheté, vous ne quitterez plus jamais la maison sans l’avoir dans votre sac à main.