Emma Watson a expliqué ce que tous les garçons lui ont dit après qu’elle soit devenue célèbre

Alors que la plupart d’entre nous couraient dans la cour de récréation et s’inquiétaient de nos examens à venir, Emma Watson a été placée sous le feu des projecteurs alors qu’elle jouait dans l’une des franchises cinématographiques les plus réussies que le monde ait jamais vues à l’âge de 10 ans.

L’actrice a fait ses débuts sur grand écran dans Harry Potter et la pierre philosophale aux côtés de ses co-stars bien-aimées Daniel Radcliffe et Rupert Grint, et la vie du trio a changé à jamais lors de sa sortie en 2001.

Vous pouvez imaginer l’influence qu’elle avait lorsqu’elle retournait à l’école par intermittence entre les tournages au cours des années suivantes, mais être célèbre à un si jeune âge était en quelque sorte une arme à double tranchant.

Lors d’une apparition sur Vendredi soir avec Jonathan Ross En juillet 2009, la jeune femme de 19 ans a expliqué en quoi sa vie différait de celle de la plupart des adolescents et comment elle faisait face à son statut.

Watson a expliqué qu’elle était souvent incapable d’assister aux fêtes d’anniversaire et aux soirées pyjama que ses amis à la maison organisaient, cependant, elle « n’a jamais eu l’impression de manquer quelque chose » car elle gagnait tellement en jouant le rôle d’Hermione Granger.

Elle a déclaré à l’animatrice du chat : « Il y avait des intervalles entre les tournages et je retournais toujours à l’école, donc je pouvais voir mes amis à ce moment-là et ma vie avait l’impression que les deux parties étaient une sorte de vacances.

« Je prenais une pause de l’école et je pouvais faire quelque chose de vraiment excitant et amusant, puis je revenais et voyais tous mes amis. Je travaillais toujours, mais c’était excitant et amusant. »

L’actrice, alors âgée de 19 ans, a révélé certaines des choses « tragiques » que les hommes ont dites pour essayer de la convaincre (BBC)

Ross lui a ensuite posé des questions sur l’inévitable popularité qui découlait du fait d’être un membre principal du groupe. Harry Potter casting et comment elle a géré l’attention des admirateurs masculins.

Le diffuseur, 63 ans, a interrogé Watson sur la façon dont les gens avaient tendance à l’approcher et sur la façon dont ils essayaient de la convaincre – et il s’avère que les jeux de mots sur le thème du monde sorcier n’étaient pas le moyen d’obtenir un rendez-vous avec la jeune sorcière.

Il y avait une méthode en particulier qu’elle trouvait également particulièrement « tragique ».

L’actrice a répondu : « C’est incroyable combien – je ne pense pas qu’on puisse même appeler ça des lignes de discussion – que l’on peut sortir des balais, des baguettes et autres.

Watson n’était pas impressionné par les discussions sur le thème des sorciers lorsqu’il était adolescent (Arnold Jerocki/GC Images)

Watson a poursuivi : « L’autre chose qu’ils font, c’est qu’ils arrivent et pensent – tragiquement – qu’ils sont vraiment originaux et vraiment drôles et que je n’aurais jamais eu ça auparavant.

« Ils arrivent et disent : ‘Oh, tu es la fille de Narnia n’est-ce pas ?

« Évidemment, ils savent que je ne le suis pas. Ils pensent que c’est drôle parce que… je ne sais pas vraiment où ils pensent que c’est drôle, ce n’est pas vraiment drôle », a-t-elle ri.

« C’est comme si c’était la 10ème fois que j’entendais ça, ou peut-être que c’était Seigneur des Anneaux qu’un autre gars l’a fait il y a deux minutes.

On dirait qu’elle aurait dû lancer un sort « Silencio » à ces gars.