De Harry Potter à Nanny McPhee, Emma Thompson transforme le film de n’importe quel enfant en or pur.

Maintenant, le lauréat d’un Oscar assume un autre rôle plus néfaste de notre enfance: MathildeLa méchante directrice Miss Trunchbull, qui hantait nos cauchemars pour avoir jeté des enfants dans le Chokey.

Le 14 janvier, Netflix confirmé Thompson rejoint officiellement son prochain Mathilde film musical. Le casting comprend également 11 ans Alisha Weir comme le rat de bibliothèque Matilda et l’actrice 007 Lashana Lynch comme la bien-aimée Miss Honey.

Bien sûr, le Roald Dahl livre a été adapté pour le grand écran en 1996, avec Mara Wilson et Danny DeVito, qui a également réalisé le hit nostalgique. Nous n’oublierons jamais la tristement célèbre scène du gâteau au chocolat avec Pam Ferris jouer à The Trunchbull. Et tu te souviens quand elle a balancé Amanda par ses nattes? Ou quand elle a bu de l’eau de triton?!

Puis, il y a environ 10 ans, Dennis Kelly et Tim Minchin a transformé le classique pour enfants en spectacle du West End Matilda la comédie musicale, qui a inspiré l’adaptation de Netflix.