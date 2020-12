Dame Emma Thompson dit que les patrons de cinéma devraient « déterrer » une piste romantique pour jouer en face d’elle maintenant – parce qu’ils voudraient toujours quelqu’un qui a 40 ans de plus.

Le double lauréat d’un Oscar, âgé de 61 ans, a déclaré que le sexisme hollywoodien signifiait que les femmes ne se voyaient jamais offrir d’amant de jouets – tandis que des hommes comme George Clooney, 59 ans, sont jumelés à des femmes beaucoup plus jeunes.

Emma a déclaré: «Il est tout à fait acceptable pour George – qui est charmant – d’avoir quelqu’un de 40 ans plus jeune que lui.

«Si quelqu’un joue en face de moi d’une manière romantique, il doit exhumer quelqu’un. C’est totalement déséquilibré. »







(Image: Getty)



En 2003, Love Actually, le mari de son personnage – joué par Alan Rickman, huit ans son aîné – tombe amoureux de son assistant joué par Heike Makatsch, qui avait 25 ans de moins.

Ses intérêts amoureux de films ont également inclus Sir Anthony Hopkins dans Howards End en 1992 et Dustin Hoffman dans Last Chance Harvey. Les deux ont plus de 20 ans de plus.

Dame Emma a fait ses commentaires en parlant du prochain film Good Luck to You, Leo Grande.

Écrit par Katy Brand, il raconte l’histoire d’une veuve dont le défunt mari avait été un amant insatisfaisant, alors elle décide de chercher un sexologue au début de la vingtaine.

Son personnage commente dans le film: «Les seules personnes disposées à coucher avec moi sont de mon âge et je veux coucher avec quelqu’un de plus jeune que moi.»

L’actrice espère toujours que l’industrie pourrait changer, disant: «Si les gens ne sont pas opposés à voir quelqu’un qui est en grande partie nu, avec une personne beaucoup plus jeune, ça va être très intéressant. Nous devons continuer à être courageux.