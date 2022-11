Emma Stone vue jouer un personnage blessé, est transportée par avion pour le nouveau film ‘And’

Emma Stone a récemment été aperçue sur le plateau de tournage de son prochain film “And” à la Nouvelle-Orléans.

Sur les photos, Stone est vue sur une civière avec un premier intervenant mettant une intraveineuse dans son bras alors qu’elle est soulevée dans un hélicoptère qui lit “Air Med”.

Stone avait un cache jaune moutarde sur elle, tandis que les ambulanciers paramédicaux sont représentés dans des combinaisons vertes alors qu’ils escortent Stone jusqu’à l’hélicoptère.

Peu de détails sont connus sur le film, mais le projet a été annoncé en septembre, selon le Hollywood Reporter.

Le film met en vedette Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau et le petit ami de Taylor Swift, l’acteur Joe Alwyn.

Le film réunit Stone et Alwyn avec Yorgos Lanthimos, le scénariste et réalisateur de “The Favorite”.

“Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec Joe après notre voyage extraordinaire ensemble sur” The Favorite “”, ont déclaré Matthew Greenfield et David Greenbaum, présidents de Searchlight Pictures, au Hollywood Reporter. “C’est un acteur brillant et un ajout bienvenu au casting de stars que Yorgos a réuni ici.”

Le scénario et la date de sortie du film n’ont pas encore été partagés.

Stone apparaîtra ensuite sur “Matilda the Musical” de Netflix le 25 novembre.

“Matilda the Musical” met également en vedette Emma Thompson, Alisha Weir, Lashana Lynch et Stephen Graham.