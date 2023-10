Emma Stone veut faire un film sans dialogue | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/416626/416626_600x315.jpg

Comme beaucoup d’actrices, Emma Stone a débuté sa carrière avec des comédies pour adolescents et romantiques qui lui ont permis de retrouver une certaine popularité avant d’enchaîner des rôles plus sérieux. Au fil des années, l’interprète a démontré son envie de prendre des risques devant les caméras et après avoir remporté l’Oscar pour La La Land : A Love Story. 92%, son alliance avec Yorgos Lanthimos était un excellent moyen de poursuivre sur cette voie, car certains pensent qu’elle pourrait devenir l’une des favorites de la prochaine saison des récompenses avec Poor Things – 100%. Mais Stone recherche déjà d’autres types de projets et affirme que tourner un film muet serait l’idéal et un rêve devenu réalité en raison de tout ce que cela implique.

Emma Pierre Elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle savait qu’elle voulait devenir actrice depuis qu’elle était enfant et a convaincu ses parents de déménager à Los Angeles et de tenter sa chance à Hollywood. Au final, les choses se sont très bien passées pour elle, car en plus d’être très populaire et aimée du public, elle est aussi l’une des interprètes les plus respectées du milieu et qui a encore beaucoup de choses à offrir. Après sa participation à The Amazing Spider-Man- 73% et The Amazing Spider-Man 2 : La menace électro – 52%, certains pensaient qu’elle resterait coincée dans le genre comme cela est arrivé à d’autres actrices, mais elle a réussi à renverser la situation en promouvant des attentes différentes à l’égard de son travail.

Emma Stone a pris les risques nécessaires pour conquérir Hollywood

Après avoir joué dans des projets comme Zombie Land – 90%, on dit de moi – 85% et Amour fou et stupide – 78%, il était facile pour Stone de rester une figure assez appréciée du genre comique, mais elle avait d’autres ambitions et a fait une bonne transition en travaillant avec Woody Allen dans Magic in the Moonlight – 52% et l’homme irrationnel – 44 % ; et avec Alejandro González Iñárritu dans Birdman ou (La vertu inattendue de l’ignorance) – 91%, pour lequel elle a obtenu sa première nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Quelques années plus tard, elle triompha finalement lors de cette cérémonie avec La La Land : Une histoire d’amouroù il partage le générique avec Ryan Gosling et travaille sous la direction de Damien Chazelle.

Affiche officielle de Poor Things (Source : IMDb)

Yorgos Lanthimos est l’un des réalisateurs les plus étranges et les plus appréciés de l’industrie, donc La Favorita – 100% est rapidement devenu l’un des films les plus intéressants de la carrière de Emma Pierre, qui grâce à cette histoire a pu donner une nouvelle tournure aux choses pour tester un autre degré de maturité pour jouer certains rôles auxquels on ne penserait normalement pas pour elle en raison de son parcours. Le film connaît un grand succès et permet au réalisateur et à l’actrice de nouer une puissante alliance pour travailler sur des courts métrages et l’adaptation de Pauvres choses.

Emma Stone est prête à relever un nouveau défi personnel

Dans plusieurs interviews, Stone a confirmé que le personnage de Bella Baxter dans Pauvres choses C’est le film le plus difficile sur lequel elle a eu à travailler au cours de sa carrière, mais aussi celui qu’elle a le plus aimé jusqu’à présent, car elle apprécie son récit et tout ce que cela signifiait pour donner vie à son évolution même si pour ce faire, elle avait besoin de d’exposer une grande partie d’elle-même physiquement et mentalement. Après un rôle comme celui-ci, l’actrice veut aller à un autre extrême pour jouer dans un film sans dialogue car cela représenterait un nouveau défi qu’elle n’a pas pu autant explorer.

Stone et Lanthimos sont apparus au Festival du film de New York pour présenter le court métrage Bêler qui est totalement silencieux et sans dialogues. Dans la présentation (via Variété), l’actrice a expliqué qu’elle aimerait suivre cette ligne mais dans un long métrage :

Si je n’avais plus jamais à parler, j’en serais ravi. Et bien d’autres personnes le feraient aussi…

Je suis sérieux. Ce que j’aime le plus, c’est de ne pas avoir à parler. Je pense souvent que j’aimerais pouvoir couper beaucoup de lignes de dialogue parce que je pense que les gens peuvent en dire beaucoup plus sans parler. Je veux dire, bien sûr, parfois ils peuvent le dire avec des mots. Oui, j’aime la langue…

Compte tenu de ce commentaire, Yorgos Lanthimos Il lui a dit que ce serait une bonne idée qu’un film de ce type devienne son prochain projet et Stone a déclaré qu’il le ferait une fois la grève des acteurs à Hollywood terminée. Bien sûr, il n’y a rien d’officiel car c’est juste un souhait de l’actrice ; Cependant, à ce stade de sa carrière, elle peut prendre plus de libertés dans le choix de ses prochains films, notamment parce qu’elle travaille également comme productrice depuis des années pour avoir un plus grand contrôle sur ces projets.

