Emma Stone, Sabrina Carpenter et Brooke Shields éblouissent avec leur look transparent et leurs fentes jusqu’aux cuisses : PHOTOS

Sabrina Charpentier

Sabrina Carpenter scintillait dans une robe à paillettes argentées Versace personnalisée, dotée d’un décolleté en cœur et d’une fente jusqu’aux cuisses. Elle a accessoirisé le look avec une écharpe à paillettes assortie et des talons compensés argentés.

L’interprète de « Please Please Please » portait ses mèches blondes en boucles rebondissantes, ainsi qu’un fard à paupières rose pailleté et une lèvre rouge foncé.

« Comment vas-tu réellement ???? littéralement impeccable », a écrit un fan dans la section commentaires d’une publication Instagram partagée par le chanteur. Donatella Versace est ensuite intervenue en écrivant « Gooooorgeous !! félicitations Sabrina !!! » et en ajoutant quelques émojis scintillants.

Emma Pierre

Emma Stone portait un body noir sous une robe transparente Louis Vuitton à motif chevrons, lors de la projection de « A Real Pain » au Festival du film de New York. La robe comporte une jupe asymétrique et des manches resserrées aux coudes avec du tissu supplémentaire tombant en cascade sur les côtés de sa robe.

La star de « Poor Things » a associé la robe à des chaussures noires à talons hauts et à des colliers dorés superposés.

Stone a récemment terminé le tournage de « Bugonia », sa cinquième collaboration avec le réalisateur Yorgos Lanthimos. Ils ont déjà travaillé ensemble sur « The Favourite », « Bleat », « Kinds of Kindness » et « Poor Things », dont le dernier lui a valu un deuxième Oscar pour l’actrice principale.

Brooke Boucliers

Brooke Shields brillait d’or lorsqu’elle a foulé le tapis rouge aux Glamour Women of the Year Awards 2024 dans une robe sans manches à paillettes dorées, qui comportait également une fente jusqu’aux cuisses, et montrait ses bras et ses jambes toniques.

La star portait ses longs cheveux bruns en boucles lâches, accessoirisée d’une montre en or, de bracelets en or et de talons dorés.

« Tu l’as toujours, déesse de l’or », a commenté un fan sur une publication Instagram partagée par Shields après l’événement. « Vous êtes parfaitement stylée ici ! Vous êtes tellement belle comme toujours », a ajouté un autre.

Kaïa Gerber

Kaia Gerber portait une robe transparente Ferragamo sur le tapis rouge lors du gala Time100 Next 2024 à New York. La robe transparente comportait des rayures noires qui se transformaient en franges noires atteignant ses genoux.

Le mannequin et l’actrice ont associé la robe à un string nu visible en dessous, des talons fermés noirs et un sac à main Ferragamo noir. Elle a terminé le look avec un œil charbonneux et des lèvres nues, choisissant de porter ses cheveux en vagues de plage.

Zoé Saldaña

Zoe Saldaña rayonnait dans un ensemble Dior transparent assorti sur le tapis rouge lors d’une projection de « Emilia Pérez » lors du 47e Festival du film de Mill Valley. L’actrice portait un haut en dentelle noire avec des manches bouffantes et des boutons en perles, ainsi qu’une jupe assortie, toutes deux ornées de motifs floraux.

Pour s’approprier le look, Saldaña a ajouté une ceinture Dior noire autour de sa taille et un collier pendentif autour de son cou, ainsi que plusieurs bagues, boucles d’oreilles en diamant et talons noirs. Elle portait ses cheveux en queue de cheval.

L’actrice a partagé une vidéo d’elle dans l’ensemble noir sur Instagram, et les fans ont inondé la section commentaires de critiques positives. L’une d’entre elles a écrit : « Wow, ce look. Superbe », et une autre a ajouté : « La plus belle femme du monde ».

Eva Longoria

Eva Longoria était éblouie dans une robe bustier semi-transparente argentée brillante avec un tissu illusion couleur peau en dessous.

La robe présente un motif feuillu dépassant sur le haut, créant un décolleté intéressant, qui se poursuit jusqu’au bas de la robe.

La star de « Desperate Housewives » portait ses cheveux raides et descendant dans son dos, associant son look à un collier à pierres, un bracelet en diamant et plusieurs bagues.