Emma Stone est une future maman occupée. La lauréate d’un Oscar a été aperçue à Los Angeles en train de faire des courses cette semaine tout en arborant une bosse de bébé sous sa chemise en jean.

C’est le premier enfant de la Facile star, qui s’est marié Saturday Night Live directeur de segment Dave McCary lors d’une cérémonie privée l’année dernière. Bien qu’aucun des deux n’ait parlé de leur romance avec la presse, le couple se serait rencontré en décembre 2016, lorsque Emma a accueilli SNL et Dave l’a dirigée dans un court métrage numérique. Ils ont annoncé leur engagement en décembre 2019 avec un Instagram post sur la page de Dave d’Emma montrant sa bague de perles unique.

Emma et Dave ont tendance à garder leur vie personnelle hors de la vue du public, mais dans une interview de 2018 avec ELLE, la La La Land l’actrice s’est ouverte à un bon ami Jennifer Lawrence à propos du moment où elle serait prête pour les enfants.

«Ma perspective sur les enfants a changé avec l’âge. Je ne garde jamais d’enfants ou quoi que ce soit. Adolescente, j’étais comme, je ne me marie jamais, je n’ai jamais d’enfants», a-t-elle déclaré à l’époque. « Et puis j’ai vieilli et j’étais comme, je veux vraiment me marier, je veux vraiment avoir des enfants. »