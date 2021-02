Emma Stone, enceinte, a présenté sa bosse de bébé alors qu’elle faisait des courses à Los Angeles.

La star de La La Land, enceinte de son premier enfant, a été vue en train de quitter un immeuble de bureaux mercredi.

Emma, ​​mariée à Dave McCary, directeur de Saturday Night Live, âgé de 35 ans, s’est maquillée pour sa sortie et a enfilé une tunique en jean, des leggings noirs, des mules noires et un sac à main Louis Vuitton Cannes.

L’actrice de 32 ans a attaché ses cheveux attachés en un chignon et portait des lunettes de soleil et un masque de protection blanc.







(Image: Coleman-Rayner)



Sa sortie survient quelques semaines à peine après avoir été vue berçant une bosse de bébé à Los Angeles.

L’actrice oscarisée a été vue avec ses mains sur ce qui ressemble à une bosse de bébé en plein essor en clichés obtenus en premier par le Daily Mail.

Emma portait des leggings noirs serrés lors d’une randonnée en Californie, une chemise à manches longues noire et une casquette de baseball assortie, tout en arborant également un masque blanc.







(Image: Coleman-Rayner)



Emma n’a pas confirmé qu’elle était enceinte, mais des sources ont déclaré à Us Weekly le mois dernier qu’elle attendait un enfant avec son mari Dave McCary.

La source a déclaré à la publication: «Elle semble très heureuse et très excitée de devenir mère – elle est constamment en train de bouillonner et de roucouler.

« Elle a l’air super, elle a l’air en bonne santé, elle est éclatante.

«Elle suit le rythme de ses amis et travaille ces derniers temps, elle reste toujours active et fait son exercice quotidien.»

Emma sort avec Dave depuis octobre 2017 et elle s’est fiancée avec l’écrivain et réalisateur du segment Saturday Night Live en décembre 2019.







(Image: Instagram)



Emma avait évoqué son désir d’avoir des enfants en août 2018, lorsqu’elle a déclaré que le fait d’avoir 30 ans lui avait donné une nouvelle perspective sur la situation.

S’adressant à Elle à l’époque, Emma a déclaré: «Ma vision des enfants a changé à mesure que je vieillissais.

Je ne fais jamais de babysitting ou quoi que ce soit. À l’adolescence, je me disais: «Je ne me marie jamais, je n’ai jamais d’enfants». Et puis j’ai vieilli et je me suis dit: ‘Je veux vraiment me marier, je veux vraiment avoir des enfants.’ »