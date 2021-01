Emma Stone a suscité des spéculations selon lesquelles elle était enceinte après avoir été vue berçant une bosse de bébé à Los Angeles.

L’actrice de La La Land, 32 ans, n’a pas encore confirmé la nouvelle, mais des sources ont déclaré à Us Weekly qu’elle attendait un enfant avec son mari Dave McCary.

La source a déclaré à la publication: «Elle semble très heureuse et très excitée de devenir mère – elle est constamment en train de bouillonner et de roucouler.

«Elle a l’air super, elle a l’air en bonne santé, elle est éclatante.

Sur les photos obtenues pour la première fois par le Daily Mail, l’actrice oscarisée peut être vue avec ses mains sur ce qui ressemble à un baby bump en plein essor.

Emma portait des leggings noirs serrés lors d’une randonnée en Californie.

Elle portait également une chemise à manches longues noire et une casquette de baseball assortie tout en arborant un masque blanc.

Elle a annoncé la nouvelle avec un selfie sur Instagram et en mai de l’année dernière, a suscité des spéculations selon lesquelles elle s’était mariée après avoir porté une alliance à l’annulaire, lors d’une interview avec Reese Witherspoon pour sa chaîne Hello Sunshine You Tube.

Emma avait parlé de son désir d’avoir des enfants en août 2018, lorsqu’elle a déclaré que le fait d’avoir 30 ans lui avait donné une nouvelle perspective sur la situation.

S’adressant à Elle à l’époque, Emma a déclaré: «Ma vision des enfants a changé à mesure que je vieillissais.

« Je ne fais jamais de babysitting ou quoi que ce soit. Adolescente, je me disais: ‘Je ne me marie jamais, je n’ai jamais d’enfants.’ Et puis j’ai vieilli et je me suis dit: ‘Je veux vraiment me marier, je veux vraiment avoir des enfants.’ »

Le jalon d’âge notable a semblé être le point de basculement, avec Emma expliquant: « C’est le truc de 30 ans où vous êtes, comme, » Je ne suis pas si jeune. Je suis jeune, mais je ne suis pas si jeune. » «

