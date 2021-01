div> Voir ce post sur Instagram Un article partagé par People Magazine (@people)

Le couple s’est marié l’année dernière lors d’une cérémonie privée qui est restée encore plus calme en raison de la coronavirus pandémie. Selon Nous hebdomadaire, une source proche d’Emma a déclaré que l’actrice était très heureuse et très enthousiaste à l’idée de devenir mère et qu’elle était constamment «en train de roucouler».

Le rapport a également mentionné que l’acteur prend grand soin d’elle-même et a l’air en bonne santé et affiche cette lueur de grossesse. Emma suit également ses amis et travaille ces derniers temps et elle est toujours restée active et fait son exercice quotidien, a rapporté Us Weekly.

Avant de sortir avec McCray, Emma avait une relation assez publique avec sa co-vedette de The Amazing Spiderman, Andrew Garfield. Les deux sont datés de 2010 à 2015. Emma et Andrew ont travaillé ensemble dans les deux films Amazing Spider Man qui sont sortis en 2012 et 2014. Les deux ont maintenu une relation amicale même après leur séparation.

Emma a travaillé dans certains des films les plus remarquables d’Hollywood comme La La Land, Birdman, Battle of the sexes et bien plus encore. Récemment, elle a été vue dans le film 2019 Zombieland: Double Tap. Le film était une suite du film de 2009 Zombieland qui mettait également en vedette les acteurs Jesse Eisenberg, Woody Harrelson et Abigail Breslin.