Félicitations à Emma Stone et Dave McCary!

Le couple attend leur premier enfant ensemble, selon People et E! Nouvelles. Les rapports sont arrivés lundi, après que le Daily Mail ait publié des photos de Stone semblant bercer son ventre en marchant.

USA TODAY a contacté les représentants du couple pour obtenir leurs commentaires.

En septembre 2020, People et Page Six ont rapporté que Stone, 32 ans, et McCary, 35 ans, s’étaient mariés. Stone a expliqué comment son attitude à l’égard du mariage et de la parentalité avait changé à mesure qu’elle vieillissait dans une interview de 2018 avec Jennifer Lawrence.

«En tant qu’adolescente, j’étais comme, je ne me marie jamais, je n’ai jamais d’enfants», a-t-elle déclaré. «Et puis j’ai vieilli et j’étais comme, je veux vraiment me marier, je veux vraiment avoir des enfants.

Selon People et E !, Stone et McCary ont commencé à se fréquenter en 2017. En décembre 2019, les deux ont annoncé leurs fiançailles sur Instagram de McCary, avec une photo de Stone montrant une bague en perles et diamant sur son annulaire gauche. Alexandra Crotin, une représentante de Stone, a confirmé plus tard à USA TODAY que l’actrice et écrivain s’était affiancée.

McCary a sous-titré la photo du couple rayonnant avec un simple emoji à double cœur. Sur la photo, un McCary souriant, vêtu d’un pull bleu foncé, se blottit contre Stone, qui porte un haut blanc.

Bien que l’actrice et comédienne primée aux Oscars « La La Land » ait gardé leur relation relativement à l’abri des regards du public, USA TODAY a repéré les deux partenaires aux Oscars 2019, avec elle le présentant à un groupe lors d’une pause publicitaire.

En plus d’écrire et de réaliser pour «Saturday Night Live», McCary, 35 ans, a également réalisé le film de 2017 «Brigsby Bear». Le film a été créé au Festival de Sundance et a été co-écrit par la star de « SNL » Kyle Mooney et Kevin Costello. Les trois écrivains sont les meilleurs amis depuis le collège.

Contribution: Anika Reed, Patrick Ryan