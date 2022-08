Emma Slater et Sasha Farber, pros de “Dancing with the Stars”, se sont séparées après quatre ans de mariage

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les pros de “Dancing with the Stars” Emma Slater et Sasha Farber ont mis fin à leur relation après quatre ans de mariage.

Us Weekly a rapporté la nouvelle de la séparation mercredi, une source ayant déclaré au point de vente qu’ils étaient “séparés depuis de nombreux mois maintenant. Ils ne portent pas tous les deux leurs alliances et mènent chacun une seule vie”.

Il y avait beaucoup de spéculations sur la rupture potentielle des danseurs professionnels après qu’ils aient été tous les deux absents des pages de médias sociaux de l’autre récemment.

Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2011 mais ont rompu quelques années plus tard en 2014. Ils ont repris leur relation et Farber a demandé à Slater de l’épouser en 2016, en direct sur une émission télévisée de “Dancing with the Stars”.

“Je voulais faire ça depuis si longtemps. Je t’aime tellement”, a déclaré Farber avant de se mettre à genoux. Le couple s’est officiellement marié deux ans plus tard en mars 2018.

Les deux se sont d’abord rencontrés alors qu’ils étaient tous les deux danseurs sur “Burn the Floor” de Broadway et tous deux sont ensuite devenus des danseurs professionnels sur “Dancing with the Stars”.

La source a déclaré à Us Weekly que les deux “continueraient à travailler ensemble en tant que danseurs professionnels” dans l’émission après leur séparation.