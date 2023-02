Emma Roberts réprimande en plaisantant sa mère pour avoir posté le visage de son fils « sans demander »

Emma Roberts a appelé sa mère en plaisantant cette semaine pour avoir posté une photo du visage de son fils de 2 ans sur Instagram “sans demander”.

“Quand ta mère poste le visage de ton fils sans demander mais que tu les aimes tous les deux, peu importe”, a écrit l’actrice d'”American Horror Story” jeudi avec le message original de sa mère qui disait “Le petit homme grandit”.

La photo montrait Rhodes, qui venait d’avoir deux ans en décembre dernier, entouré de feuilles mortes portant un pull vert et un jean.

Roberts, qui partage Rhodes avec l’ex Garrett Hedlund, a publié des photos de Rhodes sur son Instagram mais ne montre que l’arrière de sa tête.

La maman de 32 ans, Kelly Cunningham, a republié la légende de sa fille de son histoire sur son Instagram, en écrivant : “La bataille continue !!” avec deux emojis rieurs. “Je t’aime Q!! Touche’♥️”

Elle a également publié vendredi un hommage à sa fille pour son 32e anniversaire.

“Merci d’être mon roc dans notre aventure incroyable, sauvage et amusante à travers la vie!” Cunningham a écrit. “Je suis tellement reconnaissante et au-delà de la bénédiction. Tu as toujours mon dos !!! 32 ans de rires, d’amour et de souvenirs incroyables. Tu es un bon sportif. Je t’aime tellement ! Passe un merveilleux anniversaire !♥️”

Le mois dernier, Roberts a partagé une photo (de l’arrière de Rhodes) pour son deuxième anniversaire, en écrivant : “Joyeux anniversaire à mon petit ange Rhodes !!! Je t’aime encore plus !”

Elle a également partagé l’un des côtés de sa tête dans une aire de jeux plus tôt cette semaine qu’elle a sous-titré, “Journée au parc avec mon ange