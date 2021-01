Emma Roberts a partagé un premier aperçu de son bébé, décrivant la nouvelle arrivée comme « notre lumière vive ».

L’actrice de 29 ans, connue pour son rôle dans Scream Queens, a accueilli son bébé avec son partenaire Garrett Hedlund à la fin de l’année dernière.

Elle a maintenant montré son nouveau-né sur Instagram, alors qu’elle berce le bébé nommé Rhodes Robert.

Sous-titrant le message, Emma a écrit: « Merci 2020 d’avoir bien fait une chose. Notre lumière vive Rhodes Robert Hedlund. »

Il y avait beaucoup de bonne volonté et de positivité dans les commentaires alors que ses amis et fans célèbres se précipitaient pour envoyer leurs meilleurs vœux.







(Image: Emma Roberts / Instagram)



L’actrice Ashley Benson a écrit: « Je vous aime. Tellement heureux pour vous. »

Ashley Tisdale, star des films High School Musical, a commenté: « J’ai juste aimé deux fois !!! Félicitations, belle. »

Emma, ​​la nièce de l’actrice Julia Roberts et star d’American Horror Story, avait confirmé qu’elle était enceinte en août.

À côté d’une image de son baby bump et de Garrett, elle a écrit: « Moi … et mes deux mecs préférés. »

Garrett, qui était auparavant en couple avec Kirsten Dunst, est également acteur et a joué dans le film Netflix Mudbound.







(Image: Images GC)



On pense que les nouveaux parents, Emma et Garrett, ont commencé à sortir ensemble au début de 2019 et auraient été impliqués pour la première fois au printemps lorsqu’ils ont été vus en train de s’embrasser lors d’un dîner à Los Angeles.

Le couple a ensuite été photographié se tenant la main lors d’une sortie à New York en mars 2019.

Il a été révélé plus tard qu’Emma avait annulé ses fiançailles avec sa co-star de American Horror Story, Evan Peters,

Ils étaient ensemble depuis sept ans.

Emma est devenue célèbre à l’adolescence lorsqu’elle a décroché le rôle principal d’Addie Singer dans la série télévisée Nickelodeon Unfabulous.

Elle est surtout connue pour American Horror Story et Scream Queens, mais possède une vaste gamme d’autres projets à son nom, notamment Nerve, Nous sommes les meuniers et la prochaine adaptation de Anya’s Ghost.

