L’actrice Emma Roberts dit que ses amis proches l’ont aidée tout au long de sa grossesse pendant la pandémie de Covid.

« Je me sens tellement chanceux parce que littéralement quatre de mes petites amies proches étaient enceintes ou ont eu un bébé cette année-là », a déclaré Roberts.

«Donc, j’ai eu un si bon groupe de soutien d’autres femmes qui étaient soit en avance sur moi pendant leur grossesse ou sur leur deuxième bébé, alors je me suis sentie si chanceuse d’avoir des gens à envoyer des SMS à toute heure du jour et de la nuit. I. Ça a été tellement agréable d’avoir d’autres femmes à qui parler qui vivent ça. Si j’étais la seule enceinte pendant cette pandémie en isolement, alors je me serais sentie encore plus isolée », a-t-elle dit, dans un épisode de« The Drew Barrymore Show « , diffusé sur Zee Cafe.

L’année dernière, en décembre, Roberts a donné naissance à un petit garçon, le premier enfant de Roberts et de son petit ami Garrett Hedlund.

Plus tôt ce mois-ci, Roberts a partagé la première photo de son bébé.

«Merci 2020 d’avoir bien fait une chose», a-t-elle écrit sur Instagram, à côté d’une photo d’elle-même tenant son petit garçon.

Roberts a également révélé le nom complet de son fils. «Notre lumière vive Rhodes Robert Hedlund», a-t-elle écrit dans la légende.