Emma Roberts et Tony Goldwyn joueront dans le podcast scénarisé d’Alice Roosevelt – Crumpe

Getty

EXCLUSIF: L’histoire d’Alice Roosevelt, la fille anticonformiste et volontaire de Théodore Roosevelt, est en train d’être transformée en podcast scénarisé.

Emma Roberts, Tony Goldwyn, Maggie Siff et Behzad Dabu jouent dans Heures bondées : l’histoire vraie d’Alice Roosevelt et de la première dynastie politique américaine.

Roberts (histoire d’horreur américaine) jouera le rôle d’Alice Roosevelt dans la série commandée par Audible et provenant de Believe Entertainment Group, la société à l’origine du court métrage d’animation de Kobe Bryant. Cher basketteur.

Goldwyn (Oppenheimer) joue Theodore Roosevelt, Siff (Des milliards) incarne Edith Carow Roosevelt, la belle-mère d’Alice et Dabu (Comment échapper à un meurtre) est le futur mari d’Alice, Nick Longworth. C’est l’histoire du tribalisme féroce et de la rivalité sauvage qui ont défini la famille Roosevelt.

Il couvre les premières années de l’adolescence d’Alice jusqu’à l’âge adulte, avec son frère Ted Jr. et ses contemporains Eleanor et Franklin (le cinquième cousin d’Alice), alors que la famille est inopinément poussée à la Maison Blanche après l’assassinat du président McKinley. Alors que Theodore est aux prises avec les défis d’avoir hérité de la fonction la plus puissante du monde, de naviguer dans la construction du canal de Panama et de négocier la paix mondiale entre la Russie et le Japon, Alice doit apprendre à naviguer entre les amitiés, les romances, une belle-mère autoritaire et, le plus angoissant des tous, un père dont l’amour et le dévouement envers son pays ne laissent pas de temps à celui qui en a le plus besoin.

La série en dix épisodes, qui sera lancée le 9 novembre, a été créée et écrite par Judy Becker et réalisée par Kimberly Senior.

Il s’agit de la première série de podcasts scénarisés de Believe Entertainment Group, soutenu par ITV au Royaume-Uni et Trilith Studios à Atlanta.

Il est produit par Roberts, Dan Goodman, co-fondateur de Believe, Brian Hunt, William H. Masterson III et David Sweeney.

« Alice Roosevelt était une véritable force de la nature. Bien que connue pour fumer, jouer et avoir une histoire d’amour scandaleuse avec la presse, elle était une femme si remarquable que si elle était née à une autre époque, elle aurait très bien pu être présidente elle-même. Cela fait d’elle un point d’entrée très pertinent dans ce monde par ailleurs spectaculaire », a déclaré Goodman. “Ce qui est si convaincant dans cette histoire, c’est sa pertinence pour notre époque actuelle, reflétant à quel point notre monde est à la fois complètement changé par rapport à celui d’Alice, mais toujours aux prises avec bon nombre des mêmes problèmes sociaux, raciaux et économiques qui ont tant tourmenté la présidence de Roosevelt.”