Emma Roberts a donné naissance à son premier enfant avec son petit ami Garrett Hedlund.

L’actrice américaine, 29 ans, a accueilli son beau petit garçon dans le monde dimanche 27 décembre.

TMZ a rapporté que des sources ont déclaré qu’Emma avait accouché à Los Angeles et que le bébé pesait environ 9 livres.

Les heureux parents ont nommé leur premier-né Rhodes.

La star de Wild Child s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer sa joie de bébé alors qu’elle partageait un magnifique aperçu de la nouvelle arrivée du couple.

On pense que les nouveaux parents Emma et Garrett ont commencé à sortir ensemble au début de 2019 et auraient été impliqués pour la première fois au printemps lorsqu’ils ont été aperçus en train de s’embrasser lors d’un dîner à Los Angeles.







(Image: Instagram)



Le couple a ensuite été photographié se tenant la main lors d’une sortie à New York en mars 2019.

Il a été révélé plus tard qu’Emma avait annulé ses fiançailles avec sa co-star de American Horror Story, Evan Peters,

Ils étaient ensemble depuis sept ans.

Emma est devenue célèbre à l’adolescence lorsqu’elle a décroché le rôle principal d’Addie Singer dans la série télévisée Nickelodeon Unfabulous.







(Image: Instagram)



Elle est surtout connue pour American Horror Story et Scream Queens, mais possède une vaste gamme d’autres projets à son nom, notamment Nerve, Nous sommes les meuniers et la prochaine adaptation d’Anya’s Ghost.

En septembre, Emma a partagé ses nouvelles passionnantes en publiant une photo d’elle-même posant avec son baby bump sur Instagram.

La star avait habilement caché sa bosse de bébé pendant des mois avant de faire l’annonce.

Elle a révélé que le couple attendait un fils, comme elle l’a écrit: « Moi … et mes deux gars préférés. »







(Image: Images GC)



La photo d’Emma la montrait seule sur le canapé, tandis que dans deux autres on la voyait se blottir contre Garrett.

Elle a été bombardée de messages de ses célèbres amis et fans, y compris sa tante très célèbre Julia Roberts, qui a écrit: « Je t’aime » avec un emoji de visage qui s’embrasse.

Félicitations à la famille heureuse!

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.