Emma Roberts adore ce traitement pour les lèvres gercées – Hollywood Life

Crédit d’image : Rommel Demano/BFA.com/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Emma Roberts est sur grand écran depuis l’âge de neuf ans et a beaucoup appris au fil des ans sur ce qui la fait se sentir et être à son meilleur. Elle a récemment partagé avec Vogueque son baume à lèvres préféré est le Composé à lèvres plasma U Beauty, qui est l’article parfait à jeter dans votre sac à main pour vous assurer d’être toujours prêt à affronter les lèvres gercées. Ce baume à lèvres particulier présente de nombreux avantages, comme la diminution des ridules et l’amélioration de la texture et des rides, tout en donnant à vos lèvres un aspect charnu et succulent. Avec les mois les plus froids qui arrivent, c’est le moment idéal pour acheter.

Achetez le composé à lèvres plasma U Beauty pour 68 $ sur Amazon aujourd’hui !

« Je souffre des pires lèvres gercées, surtout quand je suis sur le plateau car je suis constamment [rubbing my lips together], ce qui est une très mauvaise habitude », a expliqué Emma. «En fait, j’ai découvert [the lip balm] quand je tournais mon nouveau film Peut-être que je le fais.» Le baume à lèvres se décline en douze teintes différentes, vous permettant ainsi de choisir celle qui vous convient le mieux tout en profitant de tous les bienfaits. Emma a poursuivi: « J’ai réalisé que si j’utilisais cette première chose le matin et juste avant d’aller me coucher, cela enlevait complètement le type. »

L’applicateur du baume à lèvres est uniquement en métal, il est donc apaisant et satisfaisant sur vos lèvres pendant l’application. De plus, si vous recherchez un moyen naturel de repulper vos lèvres sans injections, vous avez trouvé le bon endroit : le Plasma Lip Compound comprend des ingrédients pour amener vos lèvres à un nouveau niveau de gourmandise. Les peptides, céramides, acide salicylique, beurre de karité, cire d’abeille et autres ingrédients infusés dans la formule ont tous leurs propres avantages dans la création de ce traitement pour les lèvres unique. U Beauty dit même que vous devriez remarquer des résultats visuels instantanément et vous attendre à un contour optimal après quatre semaines d’utilisation !