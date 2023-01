Emma Raducanu souffre d’une blessure à la cheville avant l’Open d’Australie et se retire du match des 16 derniers matchs de l’ASB Classic en larmes | Actualités Tennis

Emma Raducanu était en larmes après avoir pris sa retraite avec une cheville blessée à l’ASB Classic, moins de deux semaines avant le début de l’Open d’Australie.

Le Britannique avait réussi le premier set des huitièmes de finale contre la Slovaque Viktoria Kuzmova, s’imposant 6-0 en un peu plus de 20 minutes.

Raducanu a fait face à beaucoup plus de défis dans le deuxième set et a reçu un traitement à la cheville gauche vers la fin, avant de se retirer en larmes au début du troisième set.

Elle avait été breakée à 2-2 et avait pris 4-2 de retard dans le deuxième set, mais a breaké au 10e jeu du set pour égaliser les choses à 5-5. Le Britannique a de nouveau été breaké lors du tout prochain match, avant de perdre le deuxième set 7-5.

La série de blessures de Raducanu Décembre 2021 – Contrats Covid-19, se retire d’Abu Dhabi et de Melbourne Summer Set. Janvier 2022 – Souffre d’ampoules à la main lors de la défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie face à Danka Kovinic. Février 2022 – Retraite du premier tour de l’Open de Guadalajara contre Daria Saville (blessure à la hanche). Mars 2022 – Souffre d’une blessure au dos lors de la défaite au troisième tour d’Indian Wells contre Petra Martic. Avril 2022 – Souffre d’ampoules aux pieds lors de la défaite 3-2 de la Grande-Bretagne contre la République tchèque à la Billie Jean King Cup, Mai 2022 – Retraite du premier tour de l’Open d’Italie contre Bianca Andreescu (blessure au dos). Juin 2022 – Retraite du premier tour du Nottingham Open contre Viktorija Golubic (blessure abdominale). Septembre 2022 – Retraite de la demi-finale de l’Open de Corée contre Jelena Ostapenko (blessure au fessier gauche). Octobre 2022 – Se retire avant l’Open de Transylvanie (une blessure au poignet met fin à la saison). Janvier 2023 – Retraite de l’ASB Classic Last-16 contre Viktoria Kuzmova (blessure à la cheville), 11 jours avant l’Open d’Australie.

Pendant le match, Raducanu a convoqué l’entraîneur au bord du terrain pour lui attacher fortement la cheville gauche dans un long temps mort médical.

Elle a tenté de continuer à jouer mais n’a pas pu terminer le premier jeu du troisième set, reconnaissant qu’elle ne pouvait pas continuer.

Raducanu a été marquée comme l’une des stars les plus chaudes du tennis lorsqu’elle a remporté l’US Open en 2021. Depuis, sa carrière a été marquée par des blessures. Elle s’est retirée des matchs à quatre reprises en 2022 et a récemment dû faire face à une blessure au poignet.

Kuzmova affrontera la Monténégro Danka Kovinic en quart de finale, après que cette dernière a battu l’Américaine Lauren Davis en trois sets 4-6 6-3 6-2 pour progresser.

Ailleurs, Venus Williams a perdu une avance de 5-3 dans le dernier set dans un match qui a duré près de sept heures à cause de la pluie en perdant contre Zhu Lin de Chine 3-6, 6-2, 7-5.

Williams, âgé de 42 ans, s’est battu à chaque instant du match de deuxième tour qui a commencé après midi et s’est terminé vers 19 heures, qui a commencé à l’extérieur et s’est terminé à l’intérieur, et qui contenait 13 interruptions de service avant de finalement basculer en faveur de Zhu dans les derniers. Jeux.

Williams, sept fois championne du Grand Chelem, qui entame sa 30e année sur le circuit WTA, a remporté son premier match de tournée en près de deux ans lorsqu’elle a battu Katie Volynets lundi au premier tour du tournoi d’Auckland. Elle n’a disputé que quatre matchs en 2022 et espérait accéder au deuxième tour d’un tournoi pour la première fois depuis 2019.

L’Américaine Coco Gauff, tête de série, affrontera Zhu en quarts de finale après sa victoire 6-4, 6-4 sur sa compatriote Sofia Kenin, championne de l’Open d’Australie 2020.

Gauff, septième classé, a également dû jouer à l’intérieur et battre Kenin en un peu moins de 90 minutes, égalisant son record en tête-à-tête après que Kenin ait battu Gauff en route vers le titre de l’Open d’Australie.

Danka Kovinic, la septième tête de série, a battu l’ancienne championne Lauren Davis 4-6, 6-3, 6-2 et la qualifiée Rebeka Masarova a battu Anna Blinkova 6-1, 6-4.