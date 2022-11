Emma Raducanu sera une joueuse plus forte l’année prochaine, déclare Anne Keothavong, capitaine de la GB Billie Jean King Cup | Actualités Tennis

La capitaine britannique de la Billie Jean King Cup, Anne Keothavong, pense qu’Emma Raducanu sera une “joueuse plus forte” l’année prochaine après une saison gâchée par les blessures et la perte de forme.

Après avoir interrompu sa saison sur le circuit WTA après s’être blessée au poignet le mois dernier, Raducanu espérait être en forme pour diriger l’équipe de Keothavong en Écosse.

Mais elle a admis sa défaite la semaine dernière, portant un coup aux espoirs de l’équipe britannique dans ce qui était déjà une tâche difficile.

Image:

Raducanu a travaillé avec l’ancien entraîneur de fitness d’Andy Murray, Jez Green





Être hors du terrain a permis à Raducanu de se concentrer sur le travail physique, qui manquait clairement cette saison, sous la tutelle de l’ancien entraîneur d’Andy Murray, Jez Green, et Keothavong a été impressionné par les premiers résultats.

“Elle a l’air plutôt en forme et forte et je pense que le travail qu’elle a fait au cours des dernières semaines, vous pouvez le voir”, a déclaré Keothavong.

“C’est bien qu’elle y investisse du temps. Je pense qu’elle reconnaît que c’est un domaine sur lequel elle devait travailler et s’améliorer et elle le fait.

“Les blessures au poignet ne sont jamais faciles, mais je pense que celle-ci est sous contrôle. Elle a de bonnes personnes autour d’elle. Je pense qu’elle sera une joueuse plus forte l’année prochaine.”

Elle pourrait même se rendre à Glasgow. Elle essaie évidemment de se concentrer sur sa forme et sa préparation. Si elle n’est pas là pour soutenir sur le côté, elle sera de loin.

Bien qu’elle n’ait pas pu se rendre sur le court de Glasgow, Raducanu pourrait encore faire le déplacement pour soutenir ses coéquipières.

“Elle a tout fait pour être en forme pour Glasgow mais ça n’allait pas arriver”, a déclaré Keothavong. “C’était évident quand elle est allée sur le terrain et a essayé de frapper quelques balles qu’elle allait avoir besoin de plus de temps.

« C’est dommage et ça a été un peu un coup dur parce qu’on sait de quoi elle est capable, et aussi vu son profil et son soutien à l’équipe et à la compétition, c’est dommage de ne pas l’avoir dans cette équipe. est.

“Je sais qu’elle soutient toujours en arrière-plan. Elle pourrait même se rendre à Glasgow. Elle essaie évidemment de se concentrer sur sa forme et sa préparation. Si elle n’est pas là pour soutenir sur le côté, elle viendra de loin.”

L’absence de Raducanu a conduit à un changement de cap inattendu pour Keothavong mercredi alors qu’elle a ajouté la paire de doubles Alicia Barnett et Olivia Nicholls à son équipe.

Le duo a réalisé une excellente saison, grimpant vers le top 50 du classement du double, mais ce sera un grand saut de niveau et de profil s’il est sélectionné.

Barnett et Nicholls rejoignent Harriet Dart, Katie Boulter et Heather Watson, qui étaient auparavant nommées dans l’équipe, avec Dart et Watson l’autre option de double.

Calendrier de la Billie Jean King Cup britannique mardi 8 novembre contre Kazakhstan à 16h00 GMT jeudi 10 novembre contre l’Espagne à 16h00 GMT

Image:

Qui sera couronné vainqueur de la Billie Jean King Cup ?





La Grande-Bretagne affrontera le Kazakhstan, avec la championne de Wimbledon Elena Rybakina, à l’Emirates Arena mardi et l’Espagne de Paula Badosa jeudi prochain.

La Grande-Bretagne a obtenu une wild card en tant qu’hôte après avoir perdu un match de qualification contre la République tchèque, et Keothavong a déclaré : “Avec ou sans Emma, ​​contre le Kazakhstan et l’Espagne, nous sommes les outsiders.

“Mais je pense que c’est une opportunité fantastique d’avoir un événement comme celui-ci au Royaume-Uni. C’est une opportunité pour les joueurs de sortir et de briller.”