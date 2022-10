Emma Raducanu se retire de la finale de la Billie Jean King Cup avec une blessure au poignet | Actualités Tennis

Emma Raducanu a été forcée de se retirer de l’équipe britannique de la finale de la Billie Jean King Cup après avoir échoué à se remettre d’une blessure au poignet.

Raducanu avait été appelé aux côtés de Harriet Dart, Heather Watson et Katie Boulter pour l’événement qui se tiendra à Glasgow du 8 au 13 novembre malgré se retirer de l’Open de Transylvanie avec une blessure au poignet.

Mais la jeune femme de 19 ans n’a pas pu récupérer à temps, malgré une longue cure de désintoxication, Raducanu confirmant qu’elle ne sera pas prête à temps.

Elle a déclaré: “C’est décevant d’apprendre des médecins que je ne serai pas prête à temps, d’autant plus que c’est à domicile. J’ai essayé de faire tout mon possible pour que ce soit prêt à temps. Depuis mon dernier tournoi, j’ai travaillé tous les jours sur l’entraînement physique et la rééducation.

“J’ai confiance en mes coéquipiers et j’ai hâte de jouer l’année prochaine.”

Raducanu a subi plusieurs problèmes de blessures cette année, notamment une blessure musculaire qui l’a forcée à se retirer de sa demi-finale de l’Open de Corée contre Jelena Ostapenko en septembre.

Sa saison avait déjà été entravée par des ampoules, des problèmes de hanche et de dos, et les dernières nouvelles sur les blessures portent un coup à ses espoirs de terminer la saison en beauté.

La capitaine de la Coupe Billie Jean King, Anne Keothavong, peut effectuer jusqu’à trois changements dans l’équipe avant 11 heures le 7 novembre, la veille du début du match du tournoi à la ronde.

La finale de la Coupe Billie Jean mettra en vedette 12 équipes qui s’affronteront dans quatre groupes de trois du tournoi à la ronde, les gagnants se qualifiant pour les demi-finales.

L’équipe britannique affrontera d’abord le Kazakhstan le 8 novembre, avant un match nul contre l’Espagne le 10 novembre à l’Emirates Arena de Glasgow.

Raducanu devrait affronter Ons Jabeur au Championnat du monde de tennis de Mubadala à Abu Dhabi en décembre avant le début de la saison WTA 2023 en préparation de l’Open d’Australie du 16 au 29 janvier.