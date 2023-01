Emma Raducanu se rallie à Linda Fruhvirtova ; Coco Gauff bat Tatjana Maria

L’ancienne championne de l’US Open Emma Raducanu a surmonté le vent et la pluie dans un match qui s’est étalé sur près de quatre heures pour battre Linda Fruhvirtova 4-6, 6-4, 6-2 mardi lors de son premier match en simple de 2023 à l’ASB Classic.

Le match a été interrompu deux fois par la pluie et le deuxième retard dans le set décisif a contraint les joueurs à quitter le terrain pendant près d’une heure.

Raducanu est revenu prendre les commandes en brisant immédiatement Fruhvirtova, 17 ans, pour une avance de 2-0 et en continuant à servir pour le match à 5-0.

Fruhvirtova a reculé pour 5-1, puis a sauvé quatre balles de match au service dans une tentative tenace de maintenir le concours en vie.

Raducanu a pris du retard 0-30 lors de son prochain match de service, mais a récupéré avec une série de gros services et a finalement remporté la victoire en un peu moins de deux heures et demie de temps sur le terrain, sans compter les retards.

«Je pense que c’est comme quatre heures plus tard. Honnêtement, je ne sais plus quelle heure il est”, a déclaré Raducanu. “Quelle bataille. Linda est une si bonne jeune joueuse et c’était une dynamique différente pour moi parce que d’habitude, je suis la plus jeune. match qu’elle est et elle va être là-haut à coup sûr, elle l’est déjà.

Raducanu, qui a 20 ans, disputait son premier match de compétition en 2 1-2 mois et a dû se battre avec acharnement contre l’adolescente tchèque, qui a remporté un premier set serré en 53 minutes.

Le premier délai de pluie plus court est survenu à 4-4 dans le premier set. Fruhvirtova a pris une avance de 2-0 au début du deuxième set, mais Raducanu a fait un break de 2-2 et a remporté le set en 46 minutes.

La deuxième pause pluie est survenue avec Raducanu menant 1-0 dans le troisième set. Elle a remporté les quatre matchs suivants et finalement le match avec une augmentation marquée de l’agressivité. Alors que son service était fort, son retour de service a été décisif et elle a remporté 65% des points du deuxième service de Fruhvirtova.

L’Américaine Coco Gauff, tête de série, a également dû faire face à deux longs retards de pluie avant de battre l’Allemande Tatjana Maria 6-4, 6-1.

Gauff, septième classée, avait laissé échapper une avance de 4-0 dans le premier set et Maria servait à 4-3 lorsqu’une averse a forcé les joueurs à quitter le terrain. Le jeu a repris brièvement et Gauff a amélioré son avance à 5-4 lorsque la deuxième pause pluie s’est produite.

Gauff est revenu pour remporter six matchs consécutifs pour ouvrir une avance de 5-0 dans le deuxième set avant que Maria ne revienne au service. Gauff a calmement servi le match pour sa première victoire de l’année.

“Honnêtement, comme si ce n’était pas difficile parce que je m’attendais à ce que (la pluie) arrive”, a déclaré Gauff. « Entre les retards de pluie, j’ai reçu un peu d’aide de mon entraîneur.

«Mais je viens de Floride et nous sommes un peu habitués au stop-start, stop-start. C’est le climat tropical.

L’adversaire de Raducanu au deuxième tour sera la qualifiée slovaque Viktoria Kuzmova, qui a battu la quatrième tête de série Bernarda Pera 6-4, 6-4.

Kuzmova a profité d’un solide premier service pour remporter des points clés dans une compétition serrée tandis que Pera, l’Américaine d’origine croate, a lutté dans des conditions venteuses et a commis neuf doubles fautes.

Après avoir remporté le premier set, Kuzmova a perdu 3-0 dans le deuxième avant de décrocher cinq matchs consécutifs. Elle a eu deux balles de match sur le service de Pera à 5-3, mais Pera, 44e, a sauvé les deux. Elle en a sauvé deux autres alors que Kuzmova servait pour le match à 5-4, remportant finalement le match avec son neuvième as.

“Dans ce type de temps, quand il y a vraiment du vent, je savais que tout était possible”, a déclaré Kuzmova. “J’ai juste essayé de rester positif et d’aller chercher chaque balle et je suis très heureux d’avoir gagné le deuxième set.”

