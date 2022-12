Emma Raducanu reconnaissante d’avoir eu la chance de se tourner vers Andy Murray pour obtenir des conseils | Actualité Tennis

Emma Raducanu dit qu’elle est reconnaissante de pouvoir se tourner vers Andy Murray pour obtenir des conseils alors qu’elle surmonte les divers obstacles qui se sont présentés au début de sa jeune carrière.

La n ° 1 britannique est devenue célèbre avec une course stellaire pour atteindre le quatrième tour à Wimbledon l’année dernière avant de devenir la première qualifiée à remporter un Grand Chelem lorsqu’elle a décroché un célèbre titre de l’US Open avec une victoire sur Leylah Fernandez.

Tel est le niveau croissant de compétition et la profondeur des talents du côté féminin, Raducanu a depuis rencontré des difficultés à trouver de la cohérence tout en luttant contre des blessures et face à des attentes croissantes au cours de sa première saison complète sur le circuit WTA.

Murray, triple champion du Grand Chelem, est un homme qui peut témoigner d’expériences similaires tout au long de sa carrière, en particulier au cours des dernières années, car des blessures l’ont empêché de jouer.

“[In tennis] on pourrait avoir l’impression que tout va en bas, en bas, en bas et ne s’améliore tout simplement pas”, a-t-elle déclaré dans une interview avec Grazia. “Mais tout peut changer si vite.

Emma Raducanu célèbre avoir été nommée MBE (Membre de l’Ordre de l’Empire britannique) par le roi Charles III au château de Windsor





“Un seul match peut avoir une grande influence sur votre confiance et une fois que vous avez confiance et que l’élan arrive, vous avez l’impression que vous ne pouvez pas perdre.

“C’est un sport très individuel – les gens sont amicaux mais il est difficile d’être vraiment proche de ceux avec qui vous êtes en compétition.

“Andy Murray est tellement bon de parler avec lui parce qu’il a vécu à peu près ce que j’ai vécu.

“Je l’ai toujours admiré et regardé depuis qu’il a remporté son premier Wimbledon et les Jeux olympiques.”

Raducanu a été nommée MBE par le roi Charles lors d’une cérémonie spéciale au château de Windsor cette semaine en reconnaissance de ses services au tennis.

Cela a marqué le dernier épisode de son ascension accélérée dans le sport, qui à son tour a posé des défis auxquels d’autres personnes de son âge pourraient avoir du mal à s’identifier.

“Je ne suis jamais sortie. Je n’ai jamais fait de choses normales d’adolescente”, a-t-elle ajouté. “Entre la formation et le voyage, [the lifestyle] prend un certain temps pour s’y habituer, mais j’aime être seul et il s’agit toujours d’une vue d’ensemble.

“Dans ma carrière, j’ai plutôt bien réussi par rapport à la plupart des adolescents.

“J’espère que je jouerai tout au long de mes 20 ans et jusqu’à mes 30 ans – j’ai hâte de faire un bon quart de travail.”