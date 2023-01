Emma Raducanu promet une approche «sans peur» en 2023 avant le retour compétitif à Auckland | Actualité Tennis

Emma Raducanu a fait de jouer au “tennis sans peur” et de ne pas se blesser deux de ses grands objectifs pour 2023.

L’ancienne championne de l’US Open n’a pas disputé de match de compétition depuis début octobre en raison d’une blessure au poignet, mais elle est en forme et prête à repartir et fera ses débuts dans la saison contre l’adolescente Linda Fruhvirtova à l’ASB Classic à Auckland mardi.

Raducanu a montré des signes encourageants lors d’une défaite serrée contre la numéro 2 mondiale Ons Jabeur lors d’une exhibition à Abu Dhabi le mois dernier avant de poursuivre son entraînement à Singapour puis de se rendre en Nouvelle-Zélande.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur l’incroyable victoire d’Emma Raducanu à l’US Open 2021. Le tournoi reviendra sur Sky Sports en 2023



Elle teste également un autre nouvel entraîneur en allemand Sebastian Sachs après que les passages avec Torben Beltz et Dmitry Tursunov se soient tous deux avérés de courte durée.

“Pour 2023, mon objectif est de rester en bonne santé plus longtemps”, a déclaré Raducanu wtatennis.com. “J’ai hâte de travailler dur parce que j’ai une meilleure idée de ce qui m’attend maintenant, donc je serai moins comme un cerf dans les phares.

“Pour un objectif de résultats, je dirais que c’est gagner un titre, et trois, je dirais, c’est jouer au tennis sans peur. Ne pas penser aux conséquences, juste foncer.”

Le problème au poignet, qui l’a tenue hors du terrain pendant deux mois, était le dernier d’une série de problèmes de blessures qui ont gêné Raducanu lors de sa première saison complète sur le circuit l’année dernière.

Cela lui a cependant permis de commencer tôt son entraînement de pré-saison et de se concentrer uniquement sur le travail physique qui, selon ses difficultés de l’année dernière, faisait défaut.

Raducanu a travaillé avec l’ancien préparateur physique d’Andy Murray, Jez Green, et commence l’année au 78e rang mondial mais avec peu de points à défendre.

Image:

Emma Raducanu célèbre avoir été nommée MBE (Membre de l’Ordre de l’Empire britannique) par le roi Charles III au château de Windsor





Toujours âgée de 20 ans seulement, la n ° 1 britannique, qui a également pressé de recevoir un MBE du roi Charles III et d’assister à la finale de la Coupe du monde, vise que 2023 soit l’année où elle établira une base stable et commencera à remonter vers le sommet de la Jeu.

“Je pense qu’en ce moment, parce que j’essaie toujours de trouver mon timing, mon rythme et mon tennis, il est un peu tôt pour le dire”, a déclaré Raducanu. “Mais une fois que je me serai installé là-dedans, je pense que le côté physique aura définitivement fait une différence parce qu’il n’y a aucun moyen que cela ne puisse pas avoir.

“Mais je n’ignore pas non plus que deux mois vont résoudre toute ma condition physique, cela va prendre plus de temps, plus d’un an ou deux pour se redévelopper.”