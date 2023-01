Emma Raducanu prend le départ gagnant à ASB Classic à Auckland avec une victoire sur Linda Fruhvirtova | Actualités Tennis

Emma Raducanu a remporté son premier match de 2023 sur le circuit WTA avec une victoire sur Linda Fruhvirtova au premier tour de l’ASB Classic à Auckland.

Raducanu a perdu son premier set contre la Tchèque de 17 ans, mais a rebondi pour remporter les deuxième et troisième malgré une longue suspension due à la pluie.

La Britannique, classée 78e, a terminé en tête 4-6 6-4 6-2 contre Fruhvirtova, relativement égale, qui n’a qu’un rang de retard.

“Linda est une si bonne jeune joueuse, et c’était une dynamique différente pour moi parce que normalement j’étais la plus jeune et c’est elle qui entre dans ce match”, a déclaré Raducanu. “Elle va être là-haut à coup sûr et elle l’est déjà, donc des accessoires massifs pour elle.”

Le premier délai de pluie plus court est survenu à 4-4 dans le premier set. Fruhvirtova a pris une avance de 2-0 au début du deuxième set, mais Raducanu a fait un break de 2-2 et a remporté le set en 46 minutes.

La deuxième pause pluie est survenue avec Raducanu menant 1-0 dans le troisième set. Elle a remporté les quatre matchs suivants et finalement le match avec une augmentation marquée de l’agressivité.

Alors que son service était fort, son retour de service a été décisif et elle a remporté 65% des points du deuxième service de Fruhvirtova.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur l’incroyable victoire d’Emma Raducanu à l’US Open 2021. Le tournoi reviendra sur Sky Sports en 2023.



Raducanu affrontera Viktoria Kuzmova, 24 ans, de la République slovaque, en huitièmes de finale alors qu’elle fait sa première apparition en compétition depuis octobre après avoir surmonté une blessure au poignet.

La victoire sur Fruhvirtova est intervenue après que la n ° 1 britannique s’est engagée à adopter une approche plus “intrépide” de son jeu cette année.

“Pour 2023, mon objectif est de rester en bonne santé plus longtemps”, a déclaré Raducanu wtatennis.com. “J’ai hâte de travailler dur parce que j’ai une meilleure idée de ce qui m’attend maintenant, donc je serai moins comme un cerf dans les phares.

“Pour un objectif de résultats, je dirais que c’est gagner un titre, et trois, je dirais, c’est jouer au tennis sans peur. Ne pas penser aux conséquences, juste foncer.”