Emma Raducanu prend d’assaut le troisième tour, Iga Swiatek passe également

Emma Raducanu a fait irruption dans le troisième tour de l’Open de Cincinnati avec une raclée 6-0 6-2 de Victoria Azarenka mercredi, signalant qu’elle sera bien préparée pour sa défense du titre de l’US Open.

La numéro un mondiale Iga Swiatek a battu l’ancienne gagnante de l’US Open Sloane Stephens 6-4 7-5 pour commencer sa campagne au tournoi WTA 1000, le dernier grand événement de mise au point avant le coup d’envoi du majeur sur terrain dur à New York.

Il s’agissait d’une 50e victoire de la saison en tête du Tour pour le double champion de Roland-Garros Swiatek, qui rencontrera Madison Keys au troisième tour après que l’Américaine ait battu Jelena Ostapenko 6-4 7-5.

“J’essaie de vraiment me concentrer sur l’avenir et de ne pas revenir sur les attentes et sur tout ce qui s’est passé lors des derniers tournois sur terrain dur”, a déclaré le Polonais, qui a perdu au troisième tour à Toronto la semaine dernière. vraiment fier de ma saison, mais je veux redevenir vraiment sans peur.

Après avoir battu Serena Williams 6-4 6-0 au premier tour, Raducanu a livré une autre démonstration dominante, la 10e tête de série n’ayant eu besoin que de 62 minutes sur le court central pour renvoyer deux fois la gagnante de l’Open d’Australie Azarenka. face à Vika, je devais rester concentré tout au long », a déclaré Raducanu.« Dans le deuxième set, j’ai pu ressentir les moments importants et quelques tournants qui auraient pu rendre le deuxième set vraiment difficile.

“Je suis vraiment satisfait de la façon dont j’ai creusé et le servir lors de ce dernier match a été vraiment difficile.” sa foulée avec le dernier Grand Chelem de la saison qui se déroulera du 29 août au 11 septembre. -0 Menait 4-0 avant que la Biélorusse Azarenka ne puisse tenir son service et éviter un double bagel embarrassant.

À la recherche de la joueuse qui a stupéfié le monde du tennis il y a un an avec sa course magique à Flushing Meadows, Raducanu a fait fonctionner toutes les parties de son jeu, déposant cinq as et déclenchant un barrage de retours et une rafale de gagnants. La septième tête de série américaine Jessica Pegula, qui s’est ralliée pour battre l’Ukraine Marta Kostyuk 6-7(5) 6-1 6-2.la championne de Wimbledon Elena Rybakina a à peine transpiré dans une victoire 6-3 6-1 sur Garbine Muguruza tandis qu’Ons Jabeur, sa adversaire dans la finale majeure sur gazon, a été poussé fort par la favorite locale Caty McNally.

Le numéro cinq mondial Jabeur a sauvé trois balles de match pour devancer le joueur de 20 ans, classé 179e au monde, 6-3 4-6 7-6 (7) et a organisé un match de troisième tour contre Petra Kvitova, deux fois championne de Wimbledon. “Honnêtement, je ne joue pas mon meilleur tennis en ce moment”, a déclaré le Tunisien au WTA Tour. “Mais c’est bien de gagner moche.” La double gagnante majeure Simona Halep, qui a remporté l’Omnium canadien la semaine dernière à Toronto, s’est retirée en raison d’une blessure à la cuisse droite avant son match contre Veronica Kudermetova, qui s’est qualifiée pour une rencontre de troisième tour avec Ajla. Tomljanovic. L’Australien Tomljanovic a perdu le bris d’égalité du premier set contre le numéro quatre mondial espagnol Paul Badosa, mais a superbement rebondi pour remporter 12 des 14 prochains matchs pour une victoire de 6-7 (3) 6-0 6-2 pour clôturer le jeu mercredi.

