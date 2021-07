Emma Raducanu obtient du soutien pour la sortie de Wimbledon

Des personnalités sportives britanniques d’Andy Murray à Marcus Rashford se sont ralliées à la défense de la sensation de tennis adolescente Emma Raducanu mardi après avoir suggéré qu’elle avait quitté ses débuts à Wimbledon parce qu’elle ne pouvait pas supporter la pression. Le joueur de 18 ans auparavant peu connu, classé 338 dans le monde, était le dernier des 14 joueurs britanniques à se présenter à Wimbledon après trois superbes victoires qui ont mis les fans sur pied. Mais elle a été forcée d’abandonner contre l’Australienne Ajla Tomljanovic lors de leur dernier match des huitièmes de finale lundi en raison de difficultés respiratoires.

L’ancien champion américain de Wimbledon, John McEnroe, a suggéré lors d’un commentaire pour la BBC que l’occasion « devenait un peu trop » pour Raducanu, tandis que d’autres se sont tournés vers les médias sociaux pour la critiquer pour avoir tiré sa révérence en perdant.

L’affaire a établi des comparaisons avec la numéro 2 mondiale Naomi Osaka, qui s’est retirée de Roland-Garros après s’être ouverte sur l’anxiété qu’elle a subie à la suite d’entretiens avec les médias après des matchs intenses.

Raducana elle-même a envoyé un message aux fans mardi disant qu’elle se sentait beaucoup mieux, félicitant Tomljanovic et s’excusant pour la fin prématurée du match.

« Je jouais le meilleur tennis de ma vie devant une foule incroyable cette semaine et je pense que toute l’expérience m’a rattrapée », a-t-elle tweeté.

« À la fin du premier set, après des échanges super intenses, j’ai commencé à respirer fortement et j’ai eu des vertiges. L’équipe médicale m’a conseillé de ne pas continuer et même si c’était la chose la plus difficile au monde de ne pas pouvoir terminer mon Wimbledon sur le court, je n’étais pas assez bien pour continuer. »

Murray, un autre ancien champion de Wimbledon, a déclaré que certaines des critiques étaient dures et prématurées étant donné que personne ne connaissait les détails de sa maladie.

« Il ne fait aucun doute que la force mentale peut être ce qui sépare les meilleurs dans le sport, mais sûrement … vous ne jugez pas sa force mentale sur le match d’hier », a-t-il ajouté en réponse à l’ancien joueur de cricket anglais Kevin Pietersen qui a déclaré que les athlètes qui réussissent doivent simplement « faire face » pression.

Il ne fait aucun doute que la force mentale peut être ce qui sépare les meilleurs du sport, mais vous ne jugez sûrement pas tous les deux sa force mentale lors du match d’hier ?! https://t.co/83tLG5F9ca– Andy Murray (@andy_murray) 6 juillet 2021

‘FIER DE TOI’

Le footballeur anglais Rashford a sympathisé avec Raducanu, affirmant que la même chose lui était arrivée lors d’un match des moins de 16 ans.

« Je m’en souviens encore aujourd’hui. Aucune explication pour cela et cela ne s’est plus jamais produit », a-t-il tweeté. « Vous devriez être très fier de vous. Le pays est fier de vous. »

Cela m’est arrivé de jouer pour l’équipe nationale en U16 contre le Pays de Galles. Je m’en souviens encore aujourd’hui. Aucune explication et cela ne s’est plus jamais reproduit. Tu devrais être très fier de toi. Le pays est fier de vous. Content de lire que tu te sens mieux. En avant et en haut https://t.co/sokkubBlLN– Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 6 juillet 2021

Jusqu’à il y a un mois, Raducanu n’avait pas disputé de match sur le WTA Tour principal et venait de terminer ses examens scolaires.

Après que les organisateurs de Roland-Garros aient été critiqués pour leur position ferme envers Osaka, les autorités de Wimbledon ont publié une déclaration sympathique souhaitant à Raducanu un bon rétablissement et se réjouissant de ses futures apparitions dans le tournoi.

« Elle doit être félicitée pour l’équilibre et la maturité dont elle a fait preuve », ont-ils ajouté.

L’adversaire des 16 derniers de Raducana, Tomljanovic, a également déclaré que les critiques étaient injustes. « Je ne peux pas imaginer être à sa place à 18 ans, jouer un quatrième tour dans votre pays d’origine », a-t-elle déclaré.

« J’ai vécu quelque chose de similaire, mais pas à ce point. Je sais que c’est une chose réelle. »

Mais la demi-finaliste de Wimbledon, Karolina Pliskova, a déclaré que la pression serait toujours un facteur une fois que Raducanu aurait pris le joker, ce qui signifie qu’elle serait probablement sur un grand terrain avec des fans à domicile.

« Vous devez juste faire face à cette pression », a-t-elle déclaré après avoir atteint les demi-finales mardi. « (Quand j’avais) 18 ans, j’étais encore une enfant. Elle est également venue de nulle part … Certaines de ces filles, disons Coco Gauff – Je pense qu’elle est prête pour tout cela. (Ça) aide si vous êtes élevé comme une star. «

