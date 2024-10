Emma Raducanu n’a pas eu de chance en 2024 mais le tennis régulier est la voie à suivre, déclare Laura Robson | Actualités tennistiques

Emma Raducanu n’a pas eu de chance avec les blessures en 2024, mais elle « est encore en train de trouver ce qui fonctionne pour elle » et le tennis régulier est la voie à suivre, selon Sports aériens l’experte Laura Robson.

Raducanu, qui est devenue célèbre lorsqu’elle a remporté l’US Open il y a trois ans, a été en proie à des problèmes et a annoncé au début de ce mois qu’elle s’était retirée de deux autres tournois alors qu’elle continue de se remettre d’une blessure au pied.

Le joueur de 21 ans visait alors un retour au WTA 250 Hong Kong Tennis Open.en direct sur Sky Sports du 28 octobre au 3 novembre mais s’est également retirée de cet événement après avoir confirmé qu’elle ne serait pas apte à figurer.

Raducanu a raté les Jeux olympiques de Paris et n’a ensuite disputé qu’un seul tournoi sur terrain dur avant l’US Open en août, où elle a été expulsée au premier tour contre l’ancienne championne du Grand Chelem Sofia Kenin.

Les blessures de Raducanu en 2023 et 2024 Mai 2023 – Des opérations aux poignets et à la cheville lui ont fait rater la totalité des saisons sur terre battue et sur gazon. Novembre 2023 – La lenteur de la rééducation chirurgicale entraîne le retrait du match d’exhibition à Macao Janvier 2024 – Plainte de maux d’estomac à l’Open d’Australie Mars 2024 – Blessure au bas du dos (retrait de l’Open de Miami) Mai 2024 – Roland-Garros se retire pour la meilleure « chance de rester en forme pour le reste de l’année » Août 2024 – Le retrait des Jeux olympiques de Paris en raison de craintes que le passage au jeu sur terre battue ne provoque des blessures Septembre 2024 – Blessure aux ligaments du pied (retrait des quarts de l’Open de Corée et de l’Open de Chine) Octobre 2024 – Une blessure persistante aux ligaments du pied lui fait manquer l’Open de Ningbo, l’Open de Guangzhou et l’Open de Hong Kong

Martina Navratilova pense que Raducanu devrait s'approprier sa carrière de tennis



« La pause est survenue après Toronto et, avec le recul, elle aurait dû continuer à jouer et avoir un peu plus d’élan avant l’US Open », a déclaré Robson. Sports aériens.

Raducanu a déclaré par la suite que la décision avait été un « appel collectif » entre elle-même et les membres de son équipe d’entraîneurs, mais a insisté sur le fait qu’elle tirerait les leçons de cette expérience.

« Je me sens déprimé, comme si je me sentais triste. C’est un tournoi dans lequel je veux vraiment bien réussir », a déclaré Raducanu.

Malgré la défaite de Raducanu contre Sofia Kenin, Tim Henman estime que son jeu va dans la bonne direction…



« Je vais juste retourner à la planche à dessin, m’entraîner et analyser où je me suis trompé et essayer de m’améliorer pour le reste de la saison.

« De toute évidence, les Grands Chelems sont terminés cette année, mais il ne faudra pas si longtemps avant que l’Australie revienne.

« J’aurais probablement préféré jouer un peu plus avant de participer à l’US Open.

« Je sais que quand je joue beaucoup de matches, comme tout joueur, on se sent vraiment bien, on a l’impression que tout est automatique.

« Je peux en tirer des leçons. Et, vous savez, gérer mon emploi du temps légèrement différemment.

« Ce n’était pas seulement moi. C’était plutôt un appel collectif et c’est ce qui s’est passé, et je ne peux pas vraiment changer cela. »

Raducanu était visiblement bouleversée après avoir perdu son match du premier tour à l'US Open contre Sofia Kenin





Robson a déclaré : « C’est difficile de l’entendre dire cela à New York parce que vous avez constamment le sentiment, en tant que joueur de tennis, que vous auriez pu faire les choses différemment. C’est toujours une telle expérience d’apprentissage et le fait qu’elle soit encore en train de trouver ce qui fonctionne pour elle, déterminant où elle veut jouer et combien de tournois.

« Le style de jeu a été un peu plus agressif ces derniers mois, ce qui est formidable, mais je pense que c’est aussi une courbe d’apprentissage.

« Quand vous regardez ses résultats, quand elle a bien joué et régulièrement, elle peut battre presque n’importe qui. C’est une grande joueuse avec un style de jeu tellement offensif, mais il faut juste être capable de le faire jour après jour. »

Raducanu revient sur son triomphe à l'US Open en 2021



Raducanu est classé 55e au monde, après avoir commencé l’année au 285e rang – et sans points de classement à défendre, la fin de la saison de tennis aurait pu être bien plus profitable pour le n°2 britannique.

« Quand on pense aux mois qu’elle a manqués, pour grimper au classement où elle se trouve actuellement, c’est en fait impressionnant. À cet égard, elle a très bien réussi », a déclaré Robson, ancienne championne junior de Wimbledon. « Je pense que tout le monde, y compris elle, aimerait que cela se produise plus souvent.

« Il s’agit de déterminer ce qui fonctionne pour vous et peut-être qu’elle n’a pas eu de chance ces dernières semaines parce que cela aurait été une série de quatre ou cinq épreuves d’affilée, ce qui aurait été génial, mais ensuite vous en prenez une petite une blessure ou un reproche et vous devez recommencer tout le temps.

« Quand vous avez l’opportunité de jouer, elle réalise maintenant que c’est la voie à suivre et que si vous pouvez jouer des semaines consécutives, alors foncez. »

Dans cet épisode de Sky Sports Editions nous rencontrons un passionné des arts qui refuse de se laisser enfermer, Raducanu. Certaines images fournies sont une gracieuseté d'IMG.



Résultats 2024 d’Emma Raducanu Tournoi Résultat WTA Auckland Deuxième tour Open d’Australie Deuxième tour WTA Abou Dhabi Deuxième tour WTA Doha Premier tour Coupe Billie Jean King Qualifié pour la Finale WTA Stuttgart Quarts de finale WTA Madrid Premier tour WTA Nottingham Demi-finales WTA Eastbourne Quarts de finale Wimbledon Quatrième tour WTA Citi Ouvert Quarts de finale Internationaux des États-Unis Premier tour Open de Corée Quarts de finale

Faits saillants du quart de finale de l'Open de Stuttgart entre Raducanu et la numéro 1 mondiale Iga Swiatek



