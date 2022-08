Emma Raducanu n’a “aucune inquiétude” suite à une peur des blessures

Emma Raducanu a minimisé les problèmes de blessure à la veille de l’US Open après que le champion en titre ait souffert d’inconfort lors de l’entraînement de vendredi.

Raducanu a connu une ascension fulgurante à Flushing Meadows l’année dernière, devenant la première qualifiée à remporter un Grand Chelem alors qu’elle remportait une victoire inattendue à New York, rapporte DPA. Le numéro un britannique a vaincu Leylah Fernandez lors de la finale de l’année dernière, décrochant un succès décisif après avoir remporté 10 victoires consécutives sans perdre un seul set.

Mais ses espoirs de défendre le titre sont apparus menacés lorsqu’elle a interrompu à deux reprises sa séance avec Ekaterina Alexandrova vendredi, consolée par l’entraîneur Dmitry Tursunov après avoir semblé contrariée par une douleur à la main droite. Raducanu est sorti du terrain pour se faire soigner avant de revenir terminer la séance. , et insiste sur le fait qu’elle n’est pas inquiète de l’épisode.

“J’ai eu quelques petites choses, j’ai eu quelques ampoules, un peu de souci ici et là”, a-t-elle expliqué. « C’est juste un de ces jours bizarres où tu te sens juste un peu à l’écart.

« Je ne peux pas vraiment m’expliquer, pour être honnête. Je suis sûr que tout le monde dans cette salle a probablement eu une journée comme celle-là. Je ne suis pas préoccupé par un problème, non.

Raducanu a enduré une année incohérente à ce jour, souffrant de plusieurs blessures tenaces et affichant 13 victoires et 15 défaites en 2022. Bien que la jeune femme de 19 ans ne cherche pas à gonfler les attentes avant l’US Open, elle a exprimé sa joie de revenir à la scène de son plus grand triomphe.

“C’est vraiment agréable d’être de retour à New York”, a ajouté Raducanu. “C’est super pour moi de venir ici après avoir fait un an sur le circuit, après avoir joué la plupart des tournois.” Je suis vraiment content de ce que j’ai fait cette année et comment je suis sorti de certaines situations. J’ai évidemment des souvenirs incroyables à New York.

“Je pense que défendre un titre est juste quelque chose que la presse invente. Je prends juste un match à la fois. “Chaque joueur est très capable dans ce tirage au sort. Je me concentre juste sur ce que je fais, ma propre trajectoire. Comme je l’ai dit l’année dernière, je vais juste faire les choses à ma façon.

