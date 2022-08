Emma Raducanu mieux maintenant que lorsqu’elle a remporté l’US Open, déclare Kim Clijsters

La Britannique Emma Raducanu est une meilleure joueuse que lorsqu’elle a stupéfié le monde du tennis en remportant l’US Open l’an dernier en qualification, selon l’ancienne numéro un mondiale Kim Clijsters.

Raducanu, 19 ans, a enduré une première année complète difficile sur le Tour avec des blessures et une mauvaise forme limitant ses victoires en match, mais Clijsters dit que personne ne devrait s’inquiéter.

“Elle a déjà fait beaucoup plus dans la préparation de l’US Open que l’année dernière, elle a battu beaucoup de bons joueurs”, a déclaré Clijsters, analyste pour le diffuseur Eurosport, à Reuters.

«Elle mûrit en tant que joueuse de tennis. Je pense que son tennis est meilleur maintenant qu’il ne l’était lorsqu’elle a remporté l’US Open.

Raducanu est devenue l’année dernière la première qualifiée à remporter un titre du Grand Chelem, remportant 10 matchs à New York sans perdre un set, catapultant sa carrière dans la stratosphère et faisant d’elle l’une des athlètes les plus commercialisables de la planète.

Le numéro 11 mondial est un modeste 13-15 cette année, mais à Cincinnati la semaine dernière, elle a battu Serena Williams et Victoria Azarenka lors de tours consécutifs.

Son retour à Flushing Meadows est attendu avec impatience, mais Clijsters, triple championne de l’US Open, a déclaré que les attentes devraient être revues à la baisse pour l’adolescente britannique alors qu’elle apprend à faire face à son statut de grande championne.

“Quand vous avez une telle expérience qui change la vie, et je ne parle pas de ce qui se passe sur le terrain mais de tout ce qui s’ajoute à cela, même si elle ne change pas, les gens autour de vous changent”, a déclaré Clijsters.

“Les gens vous regardent différemment. Les gens sur le circuit te regardent différemment selon qu’elle va à un tournoi au Luxembourg ou en Australie. Tout le monde la connaît. Ces grands changements dans la vie auxquels ils mettent du temps à s’habituer.

“Les attentes qui pèsent sur elle sont tellement irréalistes parce que lorsque vous pratiquez un sport, vous allez là-bas et vous savez, vous avez un adversaire qui essaie de gagner aussi fort que vous.”

Plutôt que de se sentir sous pression, Clijsters pense que Raducanu se sentira “super excité” d’être de retour à New York.

“Je veux dire, va-t-elle gagner l’US Open?” dit le Belge. “Ce serait incroyable si elle le faisait, mais il y a beaucoup d’autres joueuses qui ont autant de chance qu’elle.

“Il s’agira donc simplement de voir si elle gère cette émotion d’être au Chelem et les attentes qui en découlent ? Elle pourrait être super excitée d’être là et ensuite jouer vraiment librement et sans aucune pression.

