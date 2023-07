Emma Raducanu: Martina Hingis remet en question les choix de carrière de l’ancienne championne britannique de l’US Open | Actualités Tennis

Martina Hingis est la dernière figure de proue du tennis à remettre en question la gestion de carrière d’Emma Raducanu et elle pense que l’ancienne championne de l’US Open aura du mal à revenir dans le sport.

Raducanu a dû s’absenter de Wimbledon cette année après avoir subi des opérations aux poignets et à une cheville et ne devrait pas être de retour avant l’automne.

Cela a été une montagne russe pour la jeune femme de 20 ans depuis son incroyable victoire à New York il y a près de deux ans, avec un examen minutieux de ses décisions sur et hors du terrain.

Celle qui a causé le plus de casse-tête a été la décision de Raducanu de se séparer de l’entraîneur Andrew Richardson juste après l’US Open, et elle n’a pas réussi à trouver une voix cohérente depuis.

L’ancienne numéro 1 mondiale Hingis a remporté cinq titres du Grand Chelem en simple à l’adolescence, et elle a déclaré : « Si vous avez le bon environnement, je pense que c’est aussi très important.

L’ancienne numéro 1 britannique Johanna Konta pense qu’Emma Raducanu visera l’US Open alors qu’elle se remet d’une opération au poignet et à la cheville



« Je ne l’ai jamais rencontrée donc je ne sais pas exactement ce qui lui passe par la tête. C’est incroyable qu’elle ait pu gagner l’US Open et, tous les changements qui ont suivi, je ne pense pas que ce soit un bon choix à faire.

« Quand tu gagnes avec quelqu’un, tu continues généralement, mais je ne peux pas juger de ce qui s’est passé. Ce serait bien pour elle de trouver le chemin et de retrouver son succès.

« Elle a les coups, elle est tout, mais vous avez toujours besoin des résultats. Ce n’est pas comme si un jour vous gagniez l’US Open et ensuite c’est le reste de la vie. »

Raducanu sera classée bien en dehors du top 100 à son retour et, même si elle ne manquera pas d’offres de wild card pour entrer dans les grands tournois, Hingis sent qu’elle fait face à une bataille difficile.

« Il y a tellement de filles qui peuvent bien jouer et qui ont faim », a déclaré la Suissesse. « J’espère le meilleur pour elle mais ce ne sera pas facile. »

Hingis impressionné par Andreeva « disciplinée »

Image:

Mirra Andreeva a fait une course impressionnante jusqu’au quatrième tour à Wimbledon





Hingis, champion à Wimbledon en 1997 à 16 ans, est de retour au All England Club pour jouer en double sur invitation.

Elle a aimé regarder la course de l’adolescente russe Mirra Andreeva, qui a atteint le quatrième tour en tant que qualification avant de tomber face à Madison Keys.

« C’est formidable de voir un joueur de 16 ans si bien », a déclaré Hingis. « J’aime son jeu. C’est agréable à regarder et aussi pour les gens de voir quelqu’un comme ça, c’est toujours possible d’être jeune et de bien faire.

« Elle est très disciplinée, elle a tous les coups. Parfois, elle est assez loin derrière [the baseline], j’aimerais la voir être un peu plus agressive, mais elle ne manque pas. Elle est comme un mur.

Image:

Andreeva a connu une fin malheureuse de son tournoi





« C’est difficile de la traverser, mais c’est quelque chose qu’elle pourra peut-être améliorer à l’avenir pour prendre plus en charge et attaquer quand elle en aura l’occasion. »

Andreeva a eu une fin malheureuse à son tournoi, recevant un point de pénalité pour avoir lancé sa raquette qui a donné une balle de match à Keys.

« Je l’ai fait aussi », a déclaré Hingis. « Vous voulez gagner, vous voulez bien jouer. Cela peut arriver.

« Quand tu es jeune, tu as tes émotions. Parfois c’est bien, parfois c’est mal. Tant qu’il ne se passe rien de dangereux. Bien sûr, tu es censé contrôler tes émotions mais elle a 16 ans, c’est encore une gamine. »