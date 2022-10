Emma Raducanu manquera la finale de la Coupe Billie Jean King en raison d’une blessure au poignet

La Britannique Emma Raducanu manquera la finale de la Billie Jean King Cup en novembre à Glasgow car elle ne s’est pas remise de sa blessure au poignet droit.

Le champion de l’US Open 2021 devait diriger l’équipe britannique lors du tournoi, qui débutera le 8 novembre. Le joueur de 19 ans s’était également retiré de l’Open de Transylvanie en Roumanie plus tôt ce mois-ci avec la même blessure.

“C’est décevant d’apprendre des médecins que je ne serai pas prêt à temps, surtout que c’est chez moi”, a déclaré Raducanu, cité par la BBC.

Lors de la Billie Jean King Cup, l’équipe britannique a été entraînée dans un groupe avec le Kazakhstan et l’Espagne, seuls les vainqueurs se qualifiant pour les demi-finales.

Raducanu a fait ses débuts dans le tournoi lors des qualifications d’avril contre la République tchèque et a été sélectionnée aux côtés de Harriet Dart, Katie Boulter et Heather Watson, avec une cinquième joueuse, ajoutée ultérieurement, pour la finale.

« J’ai essayé de faire tout mon possible pour qu’il soit prêt à temps. Depuis mon dernier tournoi, je travaille tous les jours sur l’entraînement physique et la rééducation. J’ai confiance en mes coéquipières et j’ai hâte de jouer l’année prochaine », a-t-elle ajouté.

Dans l’état actuel des choses, Raducanu doit ensuite jouer contre Ons Jabeur lors d’une exhibition à Abu Dhabi le 16 décembre.

