Emma Raducanu: la n ° 1 britannique se prépare pour le swing américain et sa défense de l’US Open | Actualité Tennis

Emma Raducanu peut-elle faire l’impossible et conserver son titre à l’US Open ?

Les premières sorties à l’Open d’Australie, à Roland-Garros et à Wimbledon ont peut-être légèrement tempéré les attentes, mais l’accent sera toujours mis sur Emma Raducanu avant l’US Open.

La joueuse de 19 ans originaire du Kent a vu ses rêves de Wimbledon se terminer par Caroline Garcia au deuxième tour.

Mais malgré sa défaite au All England Club, Raducanu est devenue la première femme née en 2002 ou plus tard à entrer dans le top 10 du classement mondial WTA.

Elle est devenue la cinquième femme britannique à entrer dans le top 10 depuis l’introduction du système informatique du classement WTA, rejoignant Virginia Wade, Sue Barker, Jo Durie et Johanna Konta dans un énorme coup de pouce avant le swing américain.

Raducanu a vaincu la Belge Alison van Uytvanck pour remporter son match du premier tour à Wimbledon cette année

Open de Prague 2022 – 25-31 juillet Citi ouvert | Washington – 30 juillet – 7 août Mubadala Silicon Valley Classic I San Jose – 1-7 août Banque Nationale Open I Toronto – 8-14 août Western & Southern Open I Cincinnati – 15-21 août US Open – 29 août – 11 septembre

Depuis cette journée mémorable à New York l’année dernière, Raducanu a traversé trois entraîneurs, a lutté contre le coronavirus, des ampoules et un certain nombre de blessures tenaces, tandis que son corps s’adapte toujours aux exigences de la compétition sur le Tour semaine après semaine.

Son parcours à l’Open d’Australie s’est terminé par une défaite au deuxième tour contre Danka Kovinic, tandis que son aventure parisienne s’est terminée aux mains d’Aliaksandra Sasnovich, la n ° 47 mondiale de Biélorussie, à Roland Garros.

Elle pourrait cependant tirer beaucoup de points positifs de la saison sur terre battue, et un record de 6-5 victoires-défaites n’est pas à renifler étant donné qu’elle n’a disputé son premier match professionnel en surface qu’il y a quelques mois.

L’attention de Raducanu a rapidement fait un tour complet, retournant sur l’herbe, Wimbledon – où son ascension fulgurante a commencé – et revenant jouer en Angleterre en tant que championne en titre de l’US Open.

Ses points à Wimbledon constituaient actuellement les deuxièmes points les plus élevés de son classement, mais elle n’a pas été en mesure de les défendre, la WTA révoquant les points de classement du tournoi après que le All England Club ait interdit aux joueurs russes et biélorusses de concourir.

Elle s’est dirigée vers le Grand Chelem après avoir disputé seulement 34 minutes de compétition sur gazon après avoir subi une tension latérale à l’Open de Nottingham.

Jacquie Beltrao de Sky a expliqué ce qui n'allait pas pour Raducanu après avoir été battue en deux sets par Caroline Garcia à Wimbledon

Raducanu a déclaré que la défaite de Wimbledon contre Garcia faisait partie de sa courbe d’apprentissage vers le sommet du jeu féminin.

“Cela fera de moi un meilleur joueur parce qu’ils [other top players] ne font que souligner toutes mes faiblesses », a-t-elle déclaré.

“Ensuite, quand vous le faites sur un grand terrain comme celui-là, c’est définitivement amplifié. C’est tout simplement génial pour moi de suivre toutes ces leçons à un si jeune âge, de sorte que lorsque j’aurai au milieu de la vingtaine, j’aurai ces problèmes ou petits problèmes dans mon jeu triés. Je vais juste aller mieux.

Raducanu a parlé de sa course à Wimbledon l'année dernière avant son voyage vers la gloire du Grand Chelem à l'US Open

Désormais, tous les chemins mènent à New York où le jeune de Bromley est devenu le premier qualifié de l’histoire – homme ou femme – à remporter un titre du Grand Chelem.

Elle a joué 10 matchs en deux semaines pour imiter Virginia Wade en devenant la première femme britannique à remporter le titre en simple à New York pendant 53 ans, et la première à remporter un titre du Grand Chelem depuis le célèbre succès de Wade à Wimbledon en 1977.

Pourra-t-elle faire l’impossible et récupérer son titre ?

