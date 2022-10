Emma Raducanu: La n ° 1 britannique se prépare pour l’Agel Open à Ostrava avec la Transylvanie et Guadalajara à venir | Actualité Tennis

Emma Raducanu aura de grands espoirs de percer dans le top 50 WTA avec la n ° 1 britannique pour l’Open d’Agel à Ostrava où elle ouvrira contre Daria Kasatkina.

Après avoir remporté l’US Open en tant que qualification l’année dernière, la première saison professionnelle complète de Raducanu a vu le joueur de 19 ans essayer de s’adapter à la nature épuisante du circuit WTA.

Le Britannique, qui est actuellement classé n ° 66, a remporté des victoires notables sur Serena Williams, Victoria Azarenka et Sloane Stephens, et vient de se qualifier pour les demi-finales à Séoul.

Raducanu, qui a pris sa retraite blessée dans le troisième set face à l’ancienne gagnante de Roland-Garros Jelena Ostapenko en Corée du Sud, visera à poursuivre sa bonne forme lors du tournoi sur terrain dur en salle en République tchèque cette semaine.

La joueuse de 19 ans affrontera la tête de série no 5 Kasatkina au premier tour, la Russe disputant son premier tournoi depuis l’US Open.

Le vainqueur du match affrontera la championne de Séoul Ekaterina Alexandrova ou Azarenka au deuxième tour avec la troisième tête de série Anett Kontaveit comme adversaire potentiel en quart de finale.

Iga Swiatek, Paula Badosa, Kontaveit et Maria Sakkari sont les têtes de série de l’événement de niveau WTA 500.

Raducanu a également confirmé qu’elle reviendrait au Open de Transylvanie en Roumanie à partir du 10 octobre où elle avait atteint les quarts de finale l’an dernier.

“J’ai passé un moment vraiment amusant l’année dernière à Cluj. Les gens étaient incroyables et m’ont fait me sentir tellement, tellement bien accueilli”, a déclaré Raducanu. “Donc, je suis vraiment excité et heureux de dire que je reviens encore cette année.”

Image:

Raducanu jouera lors d’une exposition à Abu Dhabi





Le père de Raducanu, Ian, est originaire de Roumanie, tandis que le tournoi offre également à la n°1 britannique l’occasion de rendre visite à sa grand-mère Niculina.

“Dès que je peux, j’aime retourner en Roumanie, c’est de là que vient mon père. J’ai tellement de souvenirs positifs et heureux de là-bas, donc j’ai vraiment hâte de revenir”, a-t-elle ajouté.

L’ancien champion de l’US Open rejoindra ensuite un line-up étoilé au Guadalajara Ouvert Akronle dernier événement WTA 1000 de la saison, après avoir reçu une wild card.

Le tableau principal débutera le lundi 17 octobre.

Raducanu entamera les préparatifs de la saison 2023 avec un match exhibition en simple contre Ons Jabeur au Championnat du monde de tennis de Mubadala en décembre.

Elle devait jouer Belinda Bencic dans l’édition 2021 de l’exposition, mais a été contrainte de se retirer en raison de la contraction de Covid-19.

Calendrier restant de la tournée WTA

Octobre

3 octobre : Jasmin Open Tunisie 250

3 octobre : Open 500 d’Ostrava

10 octobre : Open 500 de San Diego

10 octobre : Transylvanie Open 250

17 octobre : Guadalajara Open Akron 1000

17 octobre : Open Capfinances Rouen Métropole 125

24 octobre : Abierto Tampico 125

31 octobre : Dow Tennis Classic 125

31 octobre : Open 125 de Puerto Vallarta

Novembre

7 novembre : LP Open par IND 125

15 novembre : Argentine Open 125

21 novembre : Montevideo Open 125

Décembre

5 décembre : Open P2i Angers Arena Loire 125

11 décembre : Open BLS de Limoges 125