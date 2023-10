Emma Raducanu dit que son taux de rotation élevé d’entraîneurs est dû au fait qu’ils ne sont pas en mesure de « suivre » ses questions.

Le champion de l’US Open 2021 n’a pas encore nommé de nouvel entraîneur après avoir vécu cinq ans en deux ans après s’être séparé de Sebastian Sachs en juin.

« Je pose beaucoup de questions à mes entraîneurs », a-t-elle déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

« À certaines occasions, ils n’ont pas pu répondre aux questions que j’ai posées et c’est peut-être pour cela que cela s’est terminé.

« C’est quelque chose que j’ai toujours fait. Je continue de provoquer et de poser des questions aux entraîneurs et de remettre en question leur réflexion également.

« Je ne suis pas quelqu’un à qui on peut simplement me dire ce que je fais et je le ferai, j’ai besoin de comprendre pourquoi et ensuite je le ferai. »

Le premier entraîneur de Raducanu était Nigel Sears, qui est parti après avoir atteint le quatrième tour de Wimbledon en 2021, avant de remporter son premier titre du Grand Chelem à New York avec Andrew Richardson deux mois plus tard.

Torben Beltz a eu une courte période en tant qu’entraîneur entre novembre 2021 et avril 2022, avant d’être remplacé par Dimitri Tursunov, qui a mis en garde contre des « drapeaux rouges » si Raducanu continuait à écouter trop de voix.

Raducanu n’a pas joué au tennis de compétition depuis sa défaite contre Jelena Ostapenko à Stuttgart en avril à la suite d’une opération aux deux poignets et à la cheville en mai.

Alors que la jeune femme de 20 ans espère revenir sur le circuit pour le début de la saison prochaine et que les Jeux olympiques de Paris se profilent à l’horizon, elle se montre réaliste quant à ses chances de remporter l’or pour l’équipe GB en 2024.

« De toute évidence, les Jeux olympiques sont une chose très importante dans le sport », a déclaré Raducanu.

« Je pense que je pourrais en jouer quatre autres si je le voulais vraiment, donc celui-ci n’est pas une précipitation ou une pression immédiate, il s’agit simplement de revenir sur le terrain.

« J’adore les Grands Chelems mais je veux vivre l’expérience olympique.

« Je vais juste voir comment ça se passe, si je me qualifie et comment ça se passe à partir de là. »