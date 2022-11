Emma Raducanu: la capitaine britannique de la Billie Jean King Cup, Anne Keothavong, soutient le Britannique pour atteindre la grandeur | Actualités Tennis

La capitaine britannique de la Billie Jean King Cup, Anne Keothavong, a déclaré qu’Emma Raducanu était “capable de réaliser de grandes choses” étant déjà devenue championne du Grand Chelem.

La n ° 1 britannique a envoyé le monde du tennis en vrille lorsqu’elle a remporté le titre de l’US Open l’année dernière après avoir réussi les qualifications, sans perdre un set en 10 matches.

Depuis lors, cela a été plus difficile pour le joueur de 19 ans qui est sorti au premier tour à Flushing Meadows cette année et au deuxième tour des trois autres tournois du Grand Chelem.

Image:

Keothavong (à droite) dit qu’il est important pour Raducanu de s’assurer qu’elle est “en forme et en bonne santé”





Raducanu a lutté contre les blessures et a eu une succession de changements dans sa configuration d’entraîneur, Dmitry Tursunov étant le dernier à se séparer de l’adolescente.

Elle est tombée à la 75e place du dernier classement WTA après une seule apparition en demi-finale en 2022.

“La chose la plus importante pour Emma est de s’assurer qu’elle est en forme et en bonne santé”, a déclaré Keothavong. “Elle a eu une année en tournée où elle a une meilleure compréhension de ce que sont les attentes et comment gérer son temps et son corps, donc elle aura une idée plus claire à ce sujet l’année prochaine.

“C’est une championne du Grand Chelem – personne ne lui enlèvera cela et elle est capable de réaliser de grandes choses.”

“C’est bien pour elle si elle discute avec Kane”

Image:

Raducanu a demandé conseil à l’attaquant Harry Kane





Raducanu a demandé conseil au capitaine anglais Harry Kane sur la vie sous les projecteurs sportifs, selon des informations récentes, l’attaquant de Tottenham offrant le bénéfice de son expérience.

“Avec des athlètes au plus haut niveau, dans le sport auquel vous participez, vous faites face au même type de stress et d’attentes”, a ajouté Keothavong. “Vous avez tous une énorme volonté de réaliser ce que vous voulez réaliser et d’être le meilleur dans la profession que vous avez choisie, donc si elle discute avec Harry Kane, tant mieux pour elle.

“Espérons que Harry Kane envoie également son meilleur à l’équipe britannique de la Coupe Billie Jean King.”

Raducanu a mis fin prématurément à sa saison le mois dernier en raison d’une blessure au poignet qui l’a empêchée de représenter la Grande-Bretagne à la finale de la Coupe Billie Jean King à Glasgow cette semaine.