Emma Raducanu jouera au premier ATX Open au Texas à partir du 27 février | Actualité Tennis

Emma Raducanu participera au premier ATX Open à Austin, au Texas, aux côtés de Danielle Collins, Sloane Stephens et Peyton Stearns.

La championne de l’US Open 2021 s’est engagée à participer au tournoi WTA Tour, qui débutera le 27 février au Westwood Country Club.

“Nous sommes ravis qu’Emma, ​​la plus jeune championne du Grand Chelem du jeu aujourd’hui, vienne à l’ATX Open”, a déclaré Christo Van Rensburg, directeur du tournoi DropShot Series.

“Nous attendons avec impatience qu’elle rejoigne Danielle, Sloane et Peyton pour notre tournoi inaugural, et nous sommes très heureux de savoir que nous les accueillerons à Austin dans moins d’un mois.”

Le succès de Raducanu à New York en 2021 a fait d’elle la plus jeune championne féminine majeure depuis que Maria Sharapova a remporté Wimbledon à l’âge de 17 ans en 2004, et la Britannique a atteint un sommet en carrière au n ° 10 du classement l’année dernière.

Mais elle a connu une première saison complète décevante en tournée, souffrant de problèmes de blessures et d’une mauvaise forme, et s’est retirée de la Billie Jean King Cup à la fin de l’année avant de revenir pour l’Open d’Australie plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a été battue en deuxième. rond par Coco Gauff.

Raducanu est le deuxième vainqueur de l’US Open confirmé dans le champ ATX Open, rejoignant Stephens, champion de l’US Open 2017.

L’événement, qui sera le premier tournoi organisé aux États-Unis pendant la saison du 50e anniversaire de la WTA, comprendra également un champ de double de 16 équipes.

Deux sessions – une en journée et une en soirée – se tiendront sur chacun des six premiers jours de l’ATX Open, qui se déroule du 27 février au 5 mars.