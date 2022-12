Emma Raducanu et Jack Draper font partie du brillant avenir du tennis britannique, déclare Anne Keothavong | Actualités Tennis

Anne Keothavong pense que l’avenir du tennis britannique est entre de bonnes mains avec Emma Raducanu et Jack Draper et a averti l’ATP Tour de s’attendre à un “dangereux” Andy Murray en 2023.

L’ancien n ° 1 britannique est ravi de revoir Raducanu “en forme et en bonne santé” en 2023 après que le joueur de 20 ans ait lutté contre des problèmes de blessures la saison dernière et a fait pencher “l’explosif” Jack Draper pour continuer après son ascension vers le top 50 mondial. .

Les deux espèrent que leurs saisons comprendront des performances impressionnantes à l’US Open l’année prochaine, qui sera diffusée en direct sur Sky Sports dans le cadre d’un contrat de cinq ans pour montrer l’événement du Grand Chelem.

“Nous pouvons être tout aussi excités pour Jack Draper et Emma Raducanu, ce sont tous les deux d’excellentes perspectives. Emma nous a déjà montré de quoi elle parle, elle est déjà championne du Grand Chelem”, a déclaré Keothavong.

“Personne ne lui enlève ça. Cette année est très difficile pour elle, mais c’était sa première année complète en tournée et il y a encore beaucoup à apprendre. 2023 sera encore mieux pour elle. Nous avons vu ce qu’elle est capable, cela ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle doit pouvoir trouver son rythme et pouvoir se développer.

Raducanu a lutté pour un entraîneur constant depuis sa victoire à l’US Open en 2021, mais Keothavong pense que la patience est nécessaire pour qu’elle puisse prendre la bonne décision à long terme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur l’incroyable victoire d’Emma Raducanu à l’US Open 2021. Le tournoi reviendra sur Sky Sports en 2023



“Il n’y a pas de bien ou de mal dans ce domaine, chaque joueur doit apprendre et être capable de prendre ses propres décisions. Vous devez continuer à faire de votre mieux, et elle doit avoir le temps de le comprendre. Il n’y a pas ce n’est pas une taille unique. Je pense qu’elle y arrivera”, a-t-elle déclaré.

“Elle a en quelque sorte fait les choses dans le mauvais sens, ce n’est pas votre chemin habituel vers le sommet du sport. Ce qu’elle a fait et réalisé l’année dernière était tout simplement exceptionnel, et je ne sais pas si nous reverrons jamais quelque chose comme ça au tennis.

“Elle a eu le temps de grandir, et la pression et les attentes sur elle cette année seront énormes. L’année prochaine, elle pourra repartir de zéro et remonter. Elle est trop bonne pour ne pas être de retour dans le football féminin. . Elle a encore 10-15 ans dans le jeu. Pour nous, il s’agit d’être patient et de lui donner le temps de se développer.”

Draper “l’un des meilleurs” de la tournée ATP | Murray a “faim”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



À partir de 2023, Sky Sports détiendra les droits de diffusion exclusifs de l’US Open – revenons à 2012 où Andy Murray a remporté son premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows



Keothavong a également de grands espoirs pour Draper, qui a atteint les demi-finales des finales Next Gen ATP en novembre.

Draper a été le premier joueur britannique à se qualifier pour l’événement, qui a débuté en 2017.

“Avec Jack, il est l’un des meilleurs jeunes du circuit ATP, et il joue au tennis explosif et excitant”, a-t-elle déclaré.

“Le fait qu’il se soit autant amélioré au cours des 12 derniers mois montre de quoi il est capable. Comparé à beaucoup de gars de son âge, il n’a pas beaucoup joué. Il a eu beaucoup de blessures et beaucoup de temps mort, mais c’est un compétiteur incroyable et il a une attitude fantastique, donc je suis ravi de voir ce que l’année prochaine lui réserve.”

Dans la perspective de 2023, Keothavong pense qu’Andy Murray sera “dangereux” s’il peut rester “en forme et en bonne santé”.

Murray a lutté contre les blessures ces derniers mois, mais Keothavong pense qu’il peut faire plus en 2023.

“Il est toujours affamé et motivé. C’est quelque chose à admirer, il veut toujours en faire plus.”

Jeudi, Andy Murray a été nommé récipiendaire du Prix humanitaire Arthur Ashe 2022 en reconnaissance de son soutien aux efforts humanitaires en Ukraine.

C’est la deuxième fois que Murray reçoit le prix, il l’a remporté en 2014 pour son travail en tant qu’ambassadeur de l’UNICEF au Royaume-Uni et rejoint Andre Agassi, Roger Federer et Aisam-Ul-Haq Qureshi en tant que deux fois lauréats du prix.