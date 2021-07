Emma Raducanu est promise à un brillant avenir alors qu’elle poursuit sa course de rêve à Wimbledon | Actualités Tennis

Entretiens, commentaires et analyses @RazMirza







Emma Raducanu a été considérée comme l’une des meilleures perspectives de tennis britanniques

Des examens de mathématiques et d’économie à l’école à une course de conte de fées à Wimbledon pour ses débuts au tableau principal, l’adolescente britannique Emma Raducanu est sur la voie d’une carrière réussie.

À l’instar de Jack Draper, qui a également saisi son moment pour se faire un nom contre Novak Djokovic lundi, Raducanu a longtemps été désigné comme une future star potentielle.

Initialement, elle n’a reçu qu’une wild card de qualification pour Wimbledon, mais a été surclassée après avoir réalisé de solides performances sur l’herbe à Nottingham, et la décision a été pleinement justifiée car elle a marqué ses débuts avec une victoire sur Vitalia Diatchenko.

Raducanu a poursuivi avec une performance remarquable jeudi soir pour battre la finaliste de Roland-Garros 2019 Marketa Vondrousova au deuxième tour.

L’adolescente affronte la n°44 mondiale roumaine Sorana Cirstea pour une place au quatrième tour

La n°338 mondiale est peut-être la plus jeune Britannique à atteindre le troisième tour depuis la regrettée Elena Baltacha en 2002, mais elle a juré de continuer à jouer chaque point comme si c’était son dernier lorsqu’elle affrontait la n°44 mondiale roumaine Sorana.

Cirstea ensuite.

« Être quelqu’un qui n’a pas pu beaucoup concourir et qui a toujours été freiné par quelque chose, pour être aux championnats, j’ai l’impression d’être en vacances. C’est incroyable et je veux juste rester ici aussi longtemps que je peut », a-t-elle déclaré.

« Jouer devant une foule à domicile aide vraiment. Le soutien est si fort et ils sont tellement derrière moi. Je suis vraiment reconnaissant, donc j’ai cela en tête.

« De plus, je pensais juste jouer chaque point comme si c’était mon dernier et comme si c’était une balle de match ou mon dernier point à Wimbledon. Je pense que c’est aussi un tour que j’ai joué avec moi-même. »

« Je pense que mes parents pensent que je suis fou. Je n’accepterai rien de moins qu’une étoile A. Je pense que c’est ce que les gens autour de moi pensent de moi. » Emma Raducanu sur ses A-levels

Raducanu est né au Canada d’un père roumain et d’une mère chinoise avant de déménager au Royaume-Uni à l’âge de deux ans. Sa grand-mère vit toujours à Bucarest où l’adolescente lui rendait visite quelques fois par an.

« J’adore la nourriture, pour être honnête. Je veux dire, la nourriture est incroyable. Et la cuisine de ma grand-mère est aussi quelque chose de spécial. »

En avril, elle passait son baccalauréat en mathématiques et en économie à la Newstead School d’Orpington.

Sa progression dans les rangs supérieurs a été bloquée par des blessures, la pandémie de coronavirus et le fait qu’elle soit restée à l’école, mais elle a tenté sa chance au All England Club cette semaine.

Après sa victoire au premier tour mercredi, Raducanu a déclaré: « Je passais en fait un examen il y a deux mois. Alors maintenant, être ici à Wimbledon est incroyable, c’est surréaliste.

« Tout le monde pense que je suis absolument fanatique de mes résultats scolaires. Ils pensent que j’ai un ego tellement gonflé à ce sujet. En fait, je dirais que j’ai des normes élevées de moi-même. Cela m’a aidé à arriver là où je suis en termes de tennis et aussi en termes de résultats scolaires.

Elle a poursuivi: « Je pense que mes parents pensent que je suis folle. Je n’accepterai rien de moins qu’une étoile A. Je pense que c’est ce que les gens autour de moi pensent de moi.

« Je sens aussi que je dois être à la hauteur de cette attente maintenant. C’est pourquoi je travaille aussi dur pour essayer d’obtenir ces notes. Je ne sais pas avec quoi je vais revenir, mais j’ai fait ma part, J’ai fait de mon mieux. »

La prochaine étape pour Raducanu est un affrontement des 32 derniers avec Cirstea, qui a envoyé la double championne du Grand Chelem Victoria Azarenka s’écraser.

« Je sais qu’elle a fait de grandes choses dans sa carrière et pour moi, c’est un autre match où je vais jouer avec plus rien à perdre », a déclaré Raducanu.

« Je suis vraiment ici en train de m’amuser et d’essayer de rester ici aussi longtemps que possible. Je pense que c’est la motivation pour moi et je vais juste là-bas sans rien à perdre.

« Et la foule m’a tellement soutenu, je veux juste les rendre fiers ainsi que tous ceux qui me soutiennent depuis toutes ces années. »

